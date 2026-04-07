La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Le PSG a mis à l’essai un milieu offensif qui brille déjà dans les rangs parisiens. Le FC Barcelone ne peut qu’enrager.

Le PSG n’a pas attendu le mercato pour frapper un grand coup. Aboubacar Maiga, jeune prodige malien de 16 ans, est actuellement en essai avec les équipes U16 du Paris SG. Repéré lors du tournoi Next Given African Cup à Abidjan, le jeune milieu offensif a immédiatement séduit les recruteurs parisiens et a déjà marqué un but face au Bayer Leverkusen à l’Olympia Future Cup…

Barcelone fou de rage !

Le FC Barcelone, qui surveillait le talent, doit se contenter de constater le départ en avant du PSG… ce qui fair enrager la presse catalane dont Sport. Kassoum Coulibaly, président d’honneur de l’Africa Football Academy, revient sur ce transfert : « Aboubacar a été très clair dans sa volonté de progresser. Quand le PSG a montré son intérêt, nous avons estimé que c’était l’environnement idéal pour lui. Ils vont suivre sa progression physique, son alimentation, et son développement technique », a-t-il affirmé sur Africafoot.

Le PSG a damé le pion au FC Barcelone

Aboubacar Maiga lui-même s’est exprimé avec enthousiasme : « Je suis très heureux d’être ici. Le PSG est un grand club, et je vais tout donner pour apprendre et progresser. Mon rêve est de devenir un joueur professionnel et de représenter l’Afrique au plus haut niveau. » L’académie malienne confirme que ce n’est pas un hasard si le PSG s’intéresse à ses talents : « Ce n’est pas la première fois qu’ils viennent nous voir, explique Kassoum Coulibaly. Ibrahima Diarra, surnommé Kaka, avait déjà attiré l’attention de Paris avant de partir au Barça. Cette fois, nous espérons que le PSG saura exploiter le potentiel d’Aboubacar. »

Un milieu offensif déjà surnommé « Messi »

Pour Luis Enrique et son staff, ce recrutement précoce est stratégique : « C’est un joueur avec énormément de qualités techniques et une vraie vision du jeu. Il peut évoluer très vite s’il est bien encadré », confie un membre du staff parisien. La pression est déjà forte sur le jeune Malien, mais son entourage reste confiant : « Nous savons que le parcours sera difficile. Mais le PSG a les moyens de l’accompagner et de le faire grandir », conclut Kassoum Coulibaly. Avec ce coup, le PSG montre qu’il veut dominer le marché des jeunes talents, tout en privant un rival historique comme le Barça d’une pépite prometteuse. Pour Maiga, le défi est lancé : s’imposer dès maintenant pour préparer l’équipe de demain.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League