Déjà pisté par le RC Lens cet hiver, Cheick Souaré (Viktoria Plzeň, 23 ans) serait de nouveau suivi par le club artésien en vue du prochain mercato estival.

Le RC Lens prépare déjà les contours de son mercato estival, avec une ligne directrice claire fixée par Pierre Sage : stabilité et ajustements. Parmi les priorités identifiées, le poste de piston gauche concentre l’attention, avec la volonté d’apporter une vraie alternative à Matthieu Udol. Et un nom revient avec insistance dans les bureaux artésiens : Cheick Souaré.

Déjà évoqué lors du dernier mercato hivernal, le profil du joueur du Viktoria Plzeň séduit toujours autant les décideurs lensois. Selon plusieurs sources, dont Africafoot, le RC Lens avait déjà pris des renseignements en janvier. Rien n’a changé depuis, bien au contraire.

Un profil taillé pour le projet lensois

Formé à l’OM, Souaré a franchi un cap en République tchèque. À 23 ans, le Franco-Guinéen réalise une saison aboutie avec Plzeň, s’imposant comme un élément clé de son équipe. Ses statistiques parlent pour lui : 4 buts et 5 passes décisives toutes compétitions confondues. Mais au-delà des chiffres, c’est surtout son expérience européenne qui attire l’attention. Engagé en Ligue Europa, il a disputé 10 rencontres pour plus de 800 minutes de jeu lors de cet exercice 2025-2026. Un volume qui témoigne de sa capacité à répondre aux exigences du haut niveau, notamment dans des contextes à forte intensité.

Certes, le championnat tchèque reste moins exposé que les grandes ligues européennes. Mais les exemples récents incitent à la prudence dans les jugements hâtifs. L’Olympique Lyonnais, par exemple, a su flairer le bon coup avec Pavel Šulc, également révélé sous les couleurs de Plzeň.

Une opportunité de marché à saisir

Ce qui renforce encore l’intérêt du RC Lens, c’est la dimension économique du dossier. Sous contrat jusqu’en 2027 avec le Viktoria Plzeň, Cheick Souaré est actuellement estimé autour de 4 millions d’euros. Un montant accessible pour les Sang et Or, qui restent fidèles à leur stratégie : investir intelligemment sans faire de folies. Autre élément favorable, la position du club tchèque. Selon les informations disponibles, Plzeň ne devrait pas s’opposer à un départ de son joueur, notamment en raison de sa situation contractuelle et de la fenêtre d’opportunité actuelle pour valoriser son actif.

Polyvalent, capable d’évoluer sur tout le couloir gauche mais aussi de se projeter dans un rôle plus axial au milieu, Souaré correspond parfaitement au profil recherché par Pierre Sage : volume de course, agressivité positive et capacité à répéter les efforts. Le RC Lens avance donc ses pions avec discrétion mais détermination. Et dans un mercato où chaque détail compte, cette piste pourrait bien se transformer en coup malin de l’été artésien.

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France