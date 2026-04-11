La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Désireux de quitter ses fonctions de directeur du football de l’OM en juin, Medhi Benatia n’en reste pas moins actif en attendant cette date. Il est en train de finaliser la vente d’un taulier de l’effectif.

Frank McCourt l’a répété vendredi, lors de la présentation du futur président de l’OM, Stéphane Richard : Medhi Benatia a demandé à quitter le club à la fin de la saison et, pour le moment, c’est ce qui est prévu. Arrivé à l’automne 2023, celui qui avait lié son destin à Pablo Longoria va donc bien démissionner de son poste de directeur du football. Ce qu’il avait déjà voulu faire en février avant d’être retenu par McCourt. Mais en attendant la fin de saison, il continue d’œuvrer comme si de rien n’était et de finaliser des transferts.

Hojbjerg en Italie pour 12 M€ plus des bonus ?

Celui d’Ulisses Garcia est en bonne voie. Le latéral gauche va être définitivement vendu à Sassuolo, où il est prêté, pour envion 3 M€. D’après le Corriere dello Sport, il finalise une autre vente en direction du Calcio, celle de Pierre-Emile Hojbjerg. Le milieu danois de 30 ans, très bon la saison dernière, beaucoup moins lors de l’exercice en cours, serait dans le viseur de la Juventus Turin, ce qui était déjà le cas cet hiver, mais également de l’Inter Milan et de l’AS Roma. La Juve et la Roma sont deux anciens clubs de Benatia, où il a toujours des contacts, comme l’a démonté la vente de Robinio Vaz aux Giallorossi cet hiver.

Selon le Corriere dello Sport, l’OM réclamerait 12 M€ plus des bonus pour Hojbjerg, recruté pour 13,5 M€ l’été dernier après une saison de prêt. La valeur du milieu est de 18 M€, selon Transfermarkt, mais l’OM, qui a affiché 100 M€ de pertes la saison dernière, a besoin de vendre beaucoup d’ici le 30 juin pour éviter les foudres de la DNCG.

Mercato OM : Ces trois gros clubs visent Pierre-Emile Hojbjerg ? – https://t.co/DmxCseqKwX — Football Club de Marseille (@FCMarseille) April 11, 2026

Le calendrier de fin de saison de l’OM

19/04 : Lorient-OM (30e journée de Ligue 1)

26/04 : OM-Nice (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Le Havre-OM (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Rennes (34e journée de Ligue 1)