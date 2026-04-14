Un journaliste de RMC a tracé un parallèle entre le FC Nantes et un autre club de Ligue 1, assurant que leurs mauvais résultats sont la conséquence d’une gestion catastrophique de leurs propriétaires.

Depuis le nul à Auxerre (0-0) samedi, la descente du FC Nantes ne fait quasiment plus de doute. Pas vraiment une surprise tant leur saison a été catastrophique : trois entraîneurs, quatre victoires toutes compétitions confondues, un changement radical de stratégie d’un mercato à l’autre et une cassure définitive avec les ultras. Sur RMC, Florent Gautreau a fait un parallèle entre la situation des Canaris et celle de l’OGC Nice, qui se porte à peine mieux. Pour lui, il y a un point commun : la nullité des dirigeants. Les Kita apprécieront…

« Ils vont être les fossoyeurs de clubs emblématiques de notre Ligue 1 »

« Nice et Nantes sont deux clubs qui ont deux budgets largement suffisants pour se maintenir. Celui de Nantes est de 55 millions d’euros, c’est le 12ᵉ de Ligue 1. On est sur deux projets qui se voulaient ambitieux l’été dernier avec un retour au jeu incarné à Nantes par Luis Castro. Le club devait se rapprocher de son académie en faisant jouer les jeunes. Tout a été jeté à la poubelle car ça ne marchait pas et on a repris deux vieux coachs. J’ai beaucoup de respect pour Puel et Vahid mais ça ne gagne pas un match depuis un moment. »

« Vu leur calendrier, Nantes va descendre et Nice va souffrir. Le point commun entre ces deux clubs, c’est la façon de travailler. Tu as une histoire et des moyens mais tu as été incapable de mettre en place une gouvernance digne de ce nom (président et directeur sportif). Ils vont être les fossoyeurs de clubs emblématiques de notre Ligue 1. Il faut voir le public à Nantes quand tu vas à la Beaujoire : c’est un élément important. »

Florent Gautreau : « Le FC Nantes a été incapable de mettre en place une gouvernance digne de ce nom » #FCNantes https://t.co/Qqz1YrG4ch — Tribune Nantaise (@TribuneNantaise) April 14, 2026

Le calendrier de fin de saison du FC Nantes

19/04 : FC Nantes-Brest (30e journée de Ligue 1)

22/04 : PSG-FC Nantes (26e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : FC Nantes-OM (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

16/05 : FC Nantes-Toulouse (34e journée de Ligue 1)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2