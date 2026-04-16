OM Mercato : un cadeau tombé du ciel pour la vente de Balerdi ?

En instance de départ de l’OM cet été, Leonardo Balerdi aurait une première touche en Premier League : Nottingham Forest.

La fin de l’aventure entre Leonardo Balerdi et l’Olympique de Marseille semble se rapprocher. Selon Foot Mercato, le défenseur central argentin se serait entendu avec les dirigeants pour quitter le club phocéen lors du prochain mercato estival.

La Juventus et l’AC Milan refroidis pour Balerdi

Alors que Galatasaray se montrerait particulièrement intéressé et serait même prêt à proposer près de 33 millions d’euros pour le recruter, c’est surtout en Italie que le joueur disposerait d’une forte cote. L’AS Roma, la Juventus Turin et l’AC Milan suivraient de près la situation de l’ancien défenseur du Borussia Dortmund.

Toutefois, à en croire les informations de Tuttomercatoweb, le prix fixé à 30 millions d’euros par les dirigeants marseillais aurait refroidi la Juventus et l’AC Milan. Les deux clubs italiens ne seraient pas disposés à débourser une telle somme pour s’attacher les services de Leonardo Balerdi et ne passeraient à l’attaque que si l’OM revoit ses exigences à la baisse.

Nottingham Forest entre dans la danse

Eurosport révèle, de son côté, un intérêt de Nottingham Forest pour le joueur formé à Boca Juniors. L’actuel 16e de Premier League espérerait attirer l’international argentin, même s’il ne disputera pas de Coupe d’Europe la saison prochaine. Comme souvent avec les clubs anglais, Nottingham Forest pourrait toutefois formuler une offre conséquente à l’Olympique de Marseille, proche des 30 millions d’euros espérés par les dirigeants olympiens.