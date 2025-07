OL : Jean-Michel Aulas est de retour pour sauver Lyon !

Rétrogradé en Ligue 2 par la DNCG, l’Olympique Lyonnais s’apprête à jouer sa survie dans l’élite du football français. Il pourra compter sur le soutien de son ancien président historique, Jean-Michel Aulas.

A une semaine du passage de l’OL devant la commission d’appel de la DNCG, l’ancien président historique de l’Olympique Lyonnais, Jean-Michel Aulas, a affirmé ce jeudi qu’il avait commencé à aider le club afin qu’il évite la relégation en Ligue 2

Le 10 juillet, les supporters de l’Olympique Lyonnais connaitront la décision de la commission d’appel de la FFF concernant la rétrogradation du club en Ligue 2, prononcée la semaine passée. Pour faire annuler cette décision, selon L’Équipe, l’OL doit déposer plus de 100 millions d’euros sur son compte mais aussi garantir une somme supplémentaire, également de l’ordre de 100 millions d’euros, destinée à couvrir ses engagements financiers pour toute la saison, sans nécessité de les injecter immédiatement.

« Il faut faire inverser la décision »

Alors qu’il pourrait briguer la Mairie de Lyon, Jean-Michel Aulas a expliqué jeudi soir qu’il ne resterait pas les bras croisés. « Je vais aider, et j’ai commencé à le faire, dans le cadre de mes connaissances et non pas de mes responsabilités. En tant que vice-président de la Fédération je dois être le plus impartial possible », a indiqué l’ancien président rhodanien. Avant de préciser : « J’ai rencontré des gens de l’Olympique Lyonnais, je vais rencontrer Mme Kang (nouvelle présidente du club) lundi prochain pour bien connaître tous les ingrédients. Il y a une attente qui est forte. On va tout faire pour que l’OL puisse ne pas rester là où il est aujourd’hui. C’est vrai que l’épreuve est difficile. Il faudra que Michele Kang soit extrêmement pertinente et je sais qu’elle l’est. Je la sens très motivée. Il faut faire inverser la décision. Les attendus sont connus. ARES qui est le grand financier prêteur et non pas actionnaire est convaincu qu’il faut trouver une solution. Michele Kang passe jour et nuit sur le sujet. Michael Gerlinger aussi. Un certain nombre de personnes qui connaissent parfaitement bien le dossier ont été approchés et vont apporter des solutions ». Impliqué et déterminé, Aulas.