Stade Rennais Mercato : une piste de l’OM et du LOSC pour remplacer Kalimuendo ?

Pour remplacer Arnaud Kalimuendo, le Stade Rennais s’active pour Hamza Igamane (Glasgow Rangers).

Arnaud Kalimuendo, auteur de 17 buts et 4 passes décisives en 33 matches de L1 la saison passée, pourrait quitter le Stade Rennais cet été. Francfort, Villarreal et Tottenham sont sur les rangs, et sa succession est envisagée en Bretagne.

Grosse concurrence pour Igamane

Selon Foot Mercato, l’attaquant marocain Hamza Igamane, auteur avec les Glasgow Rangers de 16 buts et 3 passes décisives la saison passée, est la priorité du SRFC. L’attaquant a longtemps été pisté par l’OM cet été et son nom reste évoqué au LOSC. Sur le dossier, Rennes serait en concurrence avec le Feyenoord Rotterdam, l’Udinese et Everton. Mise à prix : 15 millions d’euros. A suivre…