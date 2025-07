OL Mercato : le successeur d’Almada et Cherki ciblé à Brighton, Dortmund à l’affût ! 

L’Olympique Lyonnais et le Borussia Dortmund se retrouvent face à face sur un dossier chaud du mercato. Objectif commun : convaincre Brighton de céder Facundo Buonanotte, jeune milieu offensif argentin de 19 ans. Et la bataille est loin d’être jouée.

🟥 Rumeur

À Lyon comme à Dortmund, l’intérêt est sérieux et les négociations sont actives. L’OL, en quête de créativité au milieu, souhaite rapidement renforcer son secteur offensif et voit en Buonanotte une opportunité à ne pas laisser filer. Selon Fabrizio Romano, le profil du joueur formé à Rosario Central plaît énormément à Paul Fonseca et à son staff, qui cherchent une alternative offensive jeune, technique et déjà rompue au rythme de la Premier League.

Mais le Borussia Dortmund est entré dans la course avec détermination. Le club allemand s’est repositionné avec vigueur sur Buonanotte. Son contrat avec Brighton, valable jusqu’en 2028, complique la donne mais les Allemands n’ont pas l’habitude de reculer quand un talent les séduit.

Reste maintenant à voir qui parviendra à obtenir le feu vert des Seagulls, qui ne sont pas vendeurs à tout prix. La course est lancée entre deux clubs à l’identité de jeu affirmée et au projet séduisant pour un jeune en devenir. Pour Buonanotte, le choix pourrait bien déterminer la trajectoire de sa carrière.

« Le coup d’œil de But FC »

« Sans le sou, l’OL garde de la suite dans les idées mais devra se montrer très convaincant pour convaincre Brighton de lâcher sa pépite argentine. Vu le pedigree de Dortmund, cela s’annonce compliqué. »