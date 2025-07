Si l’arrivée d’Afonso Moreira confirme la volonté de l’OL de miser sur la jeunesse, le club rhodanien devra trouver l’équilibre entre développement des talents et compétitivité immédiate pour se faire une place dorée en Ligue 1 la saison prochaine.

🟥 Rumeur

L’OL à un tournant ? Malick Fofana et Ernest Nuamah comptent tous les deux à peine trois saisons pleines au plus haut niveau. Ce manque d’expérience peut poser question, surtout dans un club ambitieux comme celui de Lyon. L’arrivée d’Afonso Moreira, jeune joueur de 20 ans, apporte certes de la fraîcheur et du potentiel, mais ne comblera pas immédiatement ce déficit d’expérience. Le Portugais reste avant tout un pari sur l’avenir, une promesse à développer sur le long terme.

Un à deux attaquants pour combler le jeunisme ?

Selon Olympique et Lyonnais, l’OL n’exclut pas de renforcer son effectif avec des joueurs plus expérimentés pour pallier cette jeunesse relative. En attendant, il compte surtout sur ces talents en devenir, qui ne sont encore qu’au début de leur carrière professionnelle. Cette stratégie implique un risque, car Lyon ne bénéficie pas encore de la profondeur de banc et de l’expérience dont disposent certaines autres équipes du championnat. Reste à voir si ces jeunes pourront rapidement monter en puissance et porter le club vers ses objectifs. Par ailleurs, l’OL a officialisé le prêt de Justin Bengui au RWDM jusqu’en juin 2026.

« Le coup d’œil de But FC »

« La fougue et la jeunesse, c’est bien. Mais pour exister en Ligue 1 sur la durée d’une saison, il faut de l’expérience et de la filouterie. Surtout dans une équipe qui risque d’en perdre encore en raison de ses finances dans le rouge. »