Mercato : Kolo Muani, Weah… Comolli (Juventus) agace le PSG et l’OM

Damien Comolli, le nouveau directeur général de la Juventus, fait parler de lui par rapport à la gestion des dossiers Timothy Weah et Randal Kolo Muani…

Ciblé par l’OM, Timothy Weah veut quitter la Juventus Turin pour rejoindre le club phocéen. Son agent a clarifié la situation via un message adressée à la Vieille Dame, en début de semaine. « La Juve est un club fantastique. Le département sportif est géré par trois personnes. Deux ont la classe et une autre se cherche encore », a soutenu Badou Sambague, le représentant du joueur. Des propos assez virulents qui ont jeté un coup de froid sur les négociations.

Il préfèrerait vendre Weah à Nottingham plutôt qu’à l’OM

Jeudi, Damien Comolli, aujourd’hui aux manettes à la Juve, a expliqué : « Timothy Weah veut aller à Marseille, mais dans le football, on ne peut pas choisir une équipe, car si la bonne offre n’arrive pas, on est laissé sur la touche. Et l’offre n’est pas encore arrivée.» Pourtant, plusieurs sources indiquent que l’Om a formulé une offre. Selon Sacha Tavolieri, l’OM a proposé un prêt avec option d’achat de 14 millions d’euros, tout comme Nottingham Forest. Et le journaliste belge, spécialiste du Mercato, indique que « le camp Weah ne comprend pas pourquoi Damien Comolli accepte à Nottingham ce qu’il refuse à Marseille ». Ce même journaliste croit savoir que les relations entre la Juventus et le PSG se sont elles aussi tendues par rapport au transfert de Randal Kolo Mani, que Tottenham pourrait en profiter pour détourner l’attaquant alors que celui-ci veut aller à la Juve. « A vouloir jouer, Comolli pourrait tout perdre », estime-t-il. A suivre…