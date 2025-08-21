Revue de presse : Zhegrova fait poireauter le LOSC, Maupay entre Lens, Nice et Rennes ? 
Revue de presse : Zhegrova fait poireauter le LOSC, Maupay entre Lens, Nice et Rennes ? 

Neal Maupay en action lors du match amical entre l'OM et le FC Séville.
Bastien Aubert
21 août 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AJ Auxerre : Diomandé pourrait faire les affaires de l’OL

Sinaly Diomandé dispose d’une belle cote sur le marché des transferts. Le solide défenseur central international ivoirien de 24 ans possède un contrat jusqu’en juin 2027 avec l’AJ Auxerre mais pourrait rapidement aller voir ailleurs.

Selon Foot Mercato, l’Union Berlin est très intéressé par ses services et a déjà entamé des discussions. L’AJA espère en tirer entre 4 et 5 M€. De son côté, l’OL, qui avait laissé partir libre le natif de Yopougon l’été dernier, dispose d’un intéressement de 50% sur un éventuel futur transfert.

Stade Rennais : Munteanu ou Maupay en 9 ?

Si le Stade Rennais est fixé sur Estéban Lepaul (Angers) pour compenser le départ d’Arnaud Kalimuendo, Fanatik assure que le club breton aurait formulé une offre de 12 millions d’euros pour l’attaquant Louis Munteanu (Cluj, 23 ans). Cependant, le Valence FC est aussi sur le coup avec un prêt à 2 millions d’euros ainsi qu’une obligation d’achat sous conditions de 10 millions d’euros.

Par ailleurs, l’agent Jen Mendelewitsch a affirmé sur RMC Sport que le SRFC allait jouer des coudes avec l’OGC Nice et le RC Lens pour recruter ce fameux renfort offensif manquant étant donné que les trois clubs ciblent le même profil : « Il y a trois clubs qui cherchent tous le même profil de joueur : Lens, Nice, Rennes. » Après avoir ajouté le LOSC à la liste, Kevin Diaz a affirmé qu’il avait entendu ce week-end que « Neal Maupay pourrait rejoindre son ami Valentin Rongier à Rennes. » Pour mémoire, le nom du Marseillais avait été cité au RC Lens en début de mercato alors que le Gym cherche toujours un remplaçant à Gaëtan Laborde…

RC Strasbourg : visite médicale pour Enciso

Fabrizio Romano confirme que Julio Enciso va rejoindre le groupe BlueCo en passant cette saison à Strasbourg puis en rejoignant Chelsea. Il va signer un contrat jusqu’en 2031, avec une option d’un an et un prix de 20 millions d’euros avec bonus. La visite médicale est prévue ce jeudi.

LOSC : Zhegrova freine la fin du Mercato

Rassuré sur son effectif, Bruno Genesio espère du renfort à quatre postes  : un latéral gauche supplémentaire pour épauler Romain Perraud, un nouveau défenseur central après le départ de Bafodé Diakité, un latéral droit au cas où Thomas Meunier, qui aimerait partir, quitte effectivement le club, et un attaquant polyvalent, capable de faire souffler Olivier Giroud en pointe. Sur ce dernier point, L’Équipe estime que la direction lilloise attend de savoir si Edon Zhegrova s’en ira ou non et dans quelle disposition il sera s’il reste, puisque Olivier Létang considère qu’avec six profils offensifs (Marius Broholm, Félix Correia, Giroud, Matias Fernandez-Pardo, Osame Sahraoui, Zhegrova), la ligne offensive est déjà bien pourvue.

OGC Nice : Clauss vers Leverkusen ?

Sur le départ de l’OGC Nice, Jonathan Clauss pourrait rebondir en Allemagne. D’après Kicker, le Bayer Leverkusen aurait entamé des discussions avec le latéral droit du Gym, grand artisan de la belle saison du club azuréen en Ligue 1 l’an passé avec 3 buts et 10 passes décisives et sous contrat jusqu’en juin 2026.

FC Metz : Diallo de retour ?

S’il parvient à obtenir une résiliation de son contrat avec le club saoudien d’Al-Shabab FC, L’Équipe estime qu’Habib Diallo (30 ans) pourrait signer son retour à Metz. Les Grenats ont repris contact avec leur ancien buteur, séduit à l’idée de rejouer au stade Saint-Symphorien.

Stade de Reims : 15 M€ pour Nakamura !

Selon L’Équipe, Besiktas a transmis une offre de 15 millions d’euros à Reims pour son milieu offensif japonais Keito Nakamura. Sous contrat jusqu’en juin 2028, l’international japonais n’a pas encore porté le maillot rémois depuis le coup d’envoi du nouvel exercice.

Toulouse FC : c’est officiel pour Vignolo 

Toulouse a annoncé l’arrivée de Julian Vignolo, un attaquant argentin de 18 ans. Le transfert est estimé à 1,5 million d’euros.

