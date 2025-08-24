OL Mercato : accord proche pour le départ d’un défenseur, le LOSC a tenté sa chance

L’OL est tombé d’accord Wolfsburg pour le transfert de Saël Kumbedi. Mais le latéral droit de 20 ans doit encore en faire de même avec le club allemand.

Foot Mercato annonce ce dimanche que l’Olympique Lyonnais s’est mis d’accord avec Wolfsburg pour le transfert de Saël Kumbedi moyennant une indemnité de 7 M€ plus 2 M€ de bonus. Une belle plus-value puisque les Gones n’avaient déboursé que 1 M€ pour l’arracher au Havre il y a trois ans. Cependant, le joueur ne va pas s’envoler tout de suite pour l’Allemagne afin d’y passer sa visite médicale puis d’y signer son contrat puisque lui ne s’est pas encore mis d’accord avec les Loups.

Le LOSC n’avait proposé que 5 M€

Toutefois, FM annonce que la décision est imminente. Le média précise que le LOSC a tenté sa chance pour Kumbedi mais que sa proposition de 5 M€ a été retoquée par les Gones. Qui ont bien fait car, en plus d’éviter de renforcer un concurrent direct pour les places européennes, ils devraient récupérer presque 50% de plus que ce que proposaient les Dogues.

En trois saisons à Lyon, où il a d’abord joué avec la réserve, Saël Kumbedi a disputé au total 62 rencontres, toutes compétitions confondues. Titulaire à Lens (1-0) pour l’ouverture de cette saison, il était remplaçant, hier, lors de la victoire sur Metz (3-0).