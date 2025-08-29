ASSE – Grenoble : Horneland fait un choix fort, un départ surprise en vue ?
OL Mercato : Azpilicueta, c'est définitivement plié !

OL Mercato : Azpilicueta, c&rsquo;est définitivement plié !
Laurent Hess
29 août 2025

César Azpilicueta a tourné le dos à l’Olympique Lyonnais et choisi le FC Séville pour la suite de sa carrière. À 36 ans, le défenseur espagnol relève un dernier défi de taille en Liga, là où tout a commencé.

Azpilicueta refuse l’OL et privilégie le projet sévillan

Pisté ces dernières semaines par l’OL, Azpilicueta a finalement décliné l’offre lyonnaise pour répondre à l’appel du FC Séville. L’Espagnol, séduit par le projet andalou et animé par le désir de boucler sa carrière dans son pays natal, a signé pour une saison, avec option pour un an de plus. « Défendons ensemble, luttons ensemble » : le slogan sévillan a résonné comme une évidence pour l’ex-joueur de Chelsea, bien décidé à marquer la Liga de son empreinte.

Un leader chevronné pour stabiliser la défense sévillane

Le FC Séville, en quête de sérénité défensive après un début de saison compliqué, mise gros sur le leadership d’Azpilicueta. Son expérience au plus haut niveau et ses qualités de meneur naturel devraient immédiatement renforcer un vestiaire en demande de stabilité. Les Rouge et Blanc espèrent que sa polyvalence offrira enfin des solutions fiables à l’arrière, souvent pointée du doigt ces derniers mois.

Un parcours exemplaire au service du club andalou

Né à Osasuna, passé par l’OM, puis starifié à Chelsea avant une ultime pige à l’Atlético de Madrid, Azpilicueta affiche un palmarès et une régularité rares. Fidèle à sa réputation de soldat, il a collectionné les titres majeurs et gagné le respect de l’Europe du foot au fil des années.

  • Osasuna
  • Marseille
  • Chelsea
  • Atlético de Madrid

Son endurance et son exigence font de lui un renfort XXL pour Séville, à l’aube du sprint final de sa carrière.

Séville vise la stabilité et les ambitions européennes

L’arrivée d’une figure aussi compétitive lance un message fort : le FC Séville veut reconquérir l’Europe. Le club andalou compte sur Azpilicueta pour tourner la page d’un départ poussif et inspirer le groupe par son envie et son expérience. Un pari gagnant, dans un marché où les mouvements expérimentés, à l’image du transfert de Bryan Mbeumo à Manchester United, peuvent impulser une dynamique nouvelle dès cette saison.

Ce défi, Azpilicueta l’aborde avec l’ambition de réunir ses supporters autour des valeurs qui l’ont toujours animé : combativité, solidarité, et amour du jeu.

LigaMercatoOL
#SIGNATURE#TRANSFERTS

