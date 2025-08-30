La porte de l’OM pourrait s’ouvrir pour Adrien Rabiot. Mais pas à n’importe quelles conditions…

Plus que trois jours et le Mercato sera terminé. Adrien Rabiot est toujours à l’OM où Roberto De Zerbi a évoqué son cas hier en conférence de presse. «Je lui ai conseillé d’aller au club et de s’excuser après les paroles de son entourage, elles ont été amplifiées, a expliqué l’Italien. Cela n’a pas été correct envers le groupe, ses coéquipiers et le club. Ce sont les seuls conseils que je lui ai donnés, je n’ai rien poussé pour mettre des choses l’un contre l’autre. Moi, je dois réagir vis-à-vis de son comportement et uniquement là-dessus, pas de son entourage. Je lui ai donné ce conseil, il ne l’a pas encore suivi. Maintenant, c’est entre lui et le club, ce sera sa décision, ça ne me regarde plus.»

Un bon de sortie à 15 M€ pour Rabiot

Selon les informations de Fabrizio Romano, la direction olympienne a posé ses conditions : Rabiot ne partira pas en dessous de 15 millions d’euros. Arrivé libre cet été alors qu’il était en fin de contrat à la Juventus Turin, Rabiot rejoindra l’équipe de France ce lundi. Mais difficile de savoir quel maillot il portera à son retour de sélection…