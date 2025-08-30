ASSE Mercato : le Stade Rennais prêt à relancer Lucas Stassin !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM Mercato : les conditions du départ d’Adrien Rabiot sont fixées

OM Mercato : les conditions du départ d&rsquo;Adrien Rabiot sont fixées
Laurent Hess
30 août 2025

La porte de l’OM pourrait s’ouvrir pour Adrien Rabiot. Mais pas à n’importe quelles conditions…

Plus que trois jours et le Mercato sera terminé. Adrien Rabiot est toujours à l’OM où Roberto De Zerbi a évoqué son cas hier en conférence de presse. «Je lui ai conseillé d’aller au club et de s’excuser après les paroles de son entourage, elles ont été amplifiées, a expliqué l’Italien. Cela n’a pas été correct envers le groupe, ses coéquipiers et le club. Ce sont les seuls conseils que je lui ai donnés, je n’ai rien poussé pour mettre des choses l’un contre l’autre. Moi, je dois réagir vis-à-vis de son comportement et uniquement là-dessus, pas de son entourage. Je lui ai donné ce conseil, il ne l’a pas encore suivi. Maintenant, c’est entre lui et le club, ce sera sa décision, ça ne me regarde plus.»

Un bon de sortie à 15 M€ pour Rabiot

Selon les informations de Fabrizio Romano, la direction olympienne a posé ses conditions : Rabiot ne partira pas en dessous de 15 millions d’euros. Arrivé libre cet été alors qu’il était en fin de contrat à la Juventus Turin, Rabiot rejoindra l’équipe de France ce lundi. Mais difficile de savoir quel maillot il portera à son retour de sélection…

Juventus TurinMercatoOM
#A la une#TRANSFERTS

Les plus lus

ASSE Mercato : le Stade Rennais prêt à relancer Lucas Stassin !
ASSE...

ASSE Mercato : le Stade Rennais prêt à relancer Lucas Stassin !

Par Laurent Hess
OM Mercato : les conditions du départ d’Adrien Rabiot sont fixées
Juventus Turin...

OM Mercato : les conditions du départ d’Adrien Rabiot sont fixées

Par Laurent Hess
OL Mercato : l’OL avance sur le successeur de Mikautadze, la piste Satriano (RC Lens) confirmée
Mercato...

OL Mercato : l’OL avance sur le successeur de Mikautadze, la piste Satriano (RC Lens) confirmée

Par Laurent Hess
RC Lens – Stade Brestois : l’énorme coup de gueule de Kenny Lala contre l’arbitrage
Ligue 1...

RC Lens – Stade Brestois : l’énorme coup de gueule de Kenny Lala contre l’arbitrage

Par Laurent Hess
Real Madrid Mercato : Xabi Alonso clarifie l’avenir de Vinicius Jr et de Rodrygo
Liga...

Real Madrid Mercato : Xabi Alonso clarifie l’avenir de Vinicius Jr et de Rodrygo

Par Laurent Hess
RC Lens – Stade Brestois : Pierre Sage salue la prestation de son équipe mais il ne s’enflamme pas
Ligue 1...

RC Lens – Stade Brestois : Pierre Sage salue la prestation de son équipe mais il ne s’enflamme pas

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : Brentford fonce sur un autre buteur que Stassin
ASSE...

ASSE Mercato : Brentford fonce sur un autre buteur que Stassin

Par Laurent Hess
FC Barcelone : Flick va changer sa défense, grosse frayeur pour Gavi !
FC Barcelone...

FC Barcelone : Flick va changer sa défense, grosse frayeur pour Gavi !

Par Laurent Hess
ASSE : Cardona en route pour un nouveau défi surprenant !
ASSE...

ASSE : Cardona en route pour un nouveau défi surprenant !

Par Laurent Hess
OL Mercato : Mikautadze sur le départ… la réaction fataliste de Paulo Fonseca
Mercato...

OL Mercato : Mikautadze sur le départ… la réaction fataliste de Paulo Fonseca

Par Laurent Hess
OM, LOSC Mercato : le poker menteur continue autour du transfert de Zhegrova !
LOSC...

OM, LOSC Mercato : le poker menteur continue autour du transfert de Zhegrova !

Par Laurent Hess
RC Lens – Stade Brestois : Des Sang et Or renversants font rugir Bollaert !
Ligue 1...

RC Lens – Stade Brestois : Des Sang et Or renversants font rugir Bollaert !

Par Laurent Hess
Roberto De Zerbi clarifie sa position dans l’affaire Rabiot
Ligue 1...

Roberto De Zerbi clarifie sa position dans l’affaire Rabiot

Par Louis Chrestian
ASSE – Grenoble : deux joueurs en balance pour remplacer Ebenezer Annan
ASSE...

ASSE – Grenoble : deux joueurs en balance pour remplacer Ebenezer Annan

Par Louis Chrestian
Stade Rennais Mercato : Harder, les dessous du deal dévoilés
Mercato...

Stade Rennais Mercato : Harder, les dessous du deal dévoilés

Par Laurent Hess
PSG Mercato : Akliouche entrouvre la porte à Paris
AS Monaco...

PSG Mercato : Akliouche entrouvre la porte à Paris

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : la tendance se confirme pour Stassin et Davitashvili
ASSE...

ASSE Mercato : la tendance se confirme pour Stassin et Davitashvili

Par Laurent Hess
FC Nantes Mercato : Diego Carlos a trouvé son nouveau club, c’est définitivement plié pour son retour à Nantes
FC Nantes...

FC Nantes Mercato : Diego Carlos a trouvé son nouveau club, c’est définitivement plié pour son retour à Nantes

Par Laurent Hess
Les infos du jour : ça bouge dans tous les sens à l’OM, des signatures au LOSC et à Lens, Mikautadze va quitter l’OL
ASSE...

Les infos du jour : ça bouge dans tous les sens à l’OM, des signatures au LOSC et à Lens, Mikautadze va quitter l’OL

Par Laurent Hess
OM Mercato : départ imminent pour Cornelius, accord trouvé avec Emerson Palmieri !
Compétitions...

OM Mercato : départ imminent pour Cornelius, accord trouvé avec Emerson Palmieri !

Par Laurent Hess
RC Lens – Stade Brestois : avant le rendez-vous de Bollaert, Eric Roy tire la sonnette d’alarme !
Ligue 1...

RC Lens – Stade Brestois : avant le rendez-vous de Bollaert, Eric Roy tire la sonnette d’alarme !

Par Laurent Hess
OL Mercato : Azpilicueta, c’est définitivement plié !
Liga...

OL Mercato : Azpilicueta, c’est définitivement plié !

Par Laurent Hess
PSG, FC Barcelone Mercato : Xavi Simons file en Premier League (officiel)
Bundesliga...

PSG, FC Barcelone Mercato : Xavi Simons file en Premier League (officiel)

Par Laurent Hess
RC Lens Mercato : Fulgini s’en va, les dessous du deal dévoilés
Mercato...

RC Lens Mercato : Fulgini s’en va, les dessous du deal dévoilés

Par Laurent Hess

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet