Ce dimanche, à l’issue de la victoire de l’OL sur l’OM (1-0) de l’Olympico, Matthieu Louis-Jean a évoqué la fin du Mercato rhodanien.

Le directeur technique de l’Olympique Lyonnais – qui se préparait à une courte nuit – en prévision de la clôture du marché ce lundi à 20 heures, a reconnu avoir « un peu de travail » : « On est en train de finaliser. On espère avoir deux renforts offensifs rapidement. On est en train de travailler. Cela devrait être annoncé demain », a annoncé un Matthieu Louis-Jean qui a quand même pris le temps de s’attarder devant les nombreux médias présents.

Dans les deux joueurs « minimum » qu’il espère figure Martin Satriano (RC Lens, 24 ans). Présent en tribune au Groupama Stadium ce dimanche, l’Uruguayen doit s’engager demain avec Lyon en même temps que l’officialisation du départ de Georges Mikautadze à Villarreal. Un départ sur lequel MLJ est revenu : « Ce n’est jamais simple de perdre un grand joueur comme Georges, qui était apprécié. Mais c’était aussi notre devoir devant la DNCG. On avait acté le fait qu’un joueur pouvait partir encore. Georges avait une très belle offre de Villarreal et il est aussi content d’y aller même s’il était triste de partir. Nous, on savait qu’il fallait que ça se passe et c’est arrivé… »

Deux offensifs, mais pas seulement ?

Désormais serein économiquement, l’Olympique Lyonnais n’a plus d’obligation de vente et les joueurs restants à partir ne seront pas des dossiers prioritaires. A l’instar de celui d’Enzo Molebe visé par le FC Séville : « Il y a des clubs qui nous contactent. Pas que pour Enzo. On va voir ce qu’ils vont nous proposer. En tout cas, la priorité ce sont les joueurs qui vont arriver ».

Outre Martin Satriano, il y aura à coup sûr au moins un offensif : « Cela peut être un joueur polyvalent. C’est sûr qu’on a besoin d’un neuf dans l’équipe mais il y aura au moins deux renforts offensifs. Probablement des prêts. Mais, encore une fois, ce n’est pas finalisé… »

Il est aussi possible qu’un défenseur débarque comme l’a laissé entendre Jorge Maciel en conférence de presse. Sauf que cette arrivée pourrait aussi se faire au-delà des dates FIFA du marché… en misant sur un joueur libre. Après être passé proche de convaincre César Azpilicueta, qui a finalement rejoint le FC Séville, l’OL scrute activement ce second marché en quête d’un défenseur de complément capable d’évoluer dans l’axe en 4ème choix ou à droite en cas de pépin d’Ainsley Maitland-Niles.