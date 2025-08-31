OL – OM : Lyon arrache l’Olympico et tient sa revanche, les Tops et les Flops

Ce dimanche soir, le premier gros choc de la saison de Ligue 1, l’OL a pris sa revanche sur l’OM, enchaînant un troisième succès de rang (1-0) dans une rencontre sans éclat mais solide de la part des Gones. Ce qu’il faut retenir.

Homme du match : Tyler Morton (7)

Note du match : 11/20

Les Tops :

Sulc (non noté) : entré avec une grosse détermination dans la partie, le Tchèque s’est mis à la hauteur du match et a provoqué le csc de Leonardo Balerdi en fin de partie (89ème).

Morton (7) : une passe Ligue des Champions, un maîtrise de l’entrejeu de tous les instants et une ressortie de balle sous pression très propre… De match en match, l’ancien Red nous régale. L’homme du début de saison.

Niakhaté (7) : leader de vestiaire par la voix, le Sénégalais l’est désormais par ses performances. Comme face à Metz et à Lens, une prestation sans fausse note.

Descamps (6,5) : la future doublure de Dominik Greif enchaîne un troisième clean-sheet de rang avec deux arrêts réflexes à 0-0 devant Höjberg (63ème) et Traoré (68ème). Moins fort dans le jeu au pied aujourd’hui.

M.Fofana (6) : auteur d’une très grosse première période, où il a fait vivre l’enfer à l’arrière-garde marseillaise, le jeune Belge est malheureusement sorti très tôt dans ce match, se plaignant de la cheville. En espérant que ce ne soit pas trop grave.

Rulli (6,5) : auteur de deux arrêts importants devant Abner (15ème) puis Fofana (45ème+2), l’Argentin a été impeccable sur ses prises de balle face aux nombreux centres lyonnais.

Höjberg (6) : inquiétant sur les premiers matchs de la saison, le Danois a été bien meilleur dans la grosse bataille du Groupama Stadium. On l’a même retrouvé proche de marquer un but en contre (63ème).

Les Flops :

Egan-Riley (2) : en difficulté depuis le début de saison, l’Anglais n’a disputé que 29 minutes de l’Olympico, contraint de se sacrifier pour stopper Malick Fofana qui filait seul au but. Exclu logiquement.

Greenwood (2) : complètement croqué par Abner Vinicius durant le premier acte et en manque total d’investissements, l’ancien Mancunien a été remplacé logiquement dès la mi-temps par Roberto De Zerbi.

Les notes du match :

OL : Descamps (6,5) – Maitland-Niles (6), Mata (6), Niakhaté (7), Abner (6, puis A.Moreira (71ème)) – Tessmann (6), Morton (7) – Merah (6, puis Sulc (71ème)), Tolisso (6), M.Fofana (6, puis Tagliafico (53ème)) – Karabec (6, puis R.Kluivert (90ème+2))

OM : Rulli (6,5) – Murillo (5), Egan-Riley (2), Balerdi (5), T.Weah (5,5, puis Lirola (72ème) – Ang.Gomes (5,5), Hojberg (6) – Greenwood (2, puis U.Garcia (5,5, 46ème)), Nadir (non noté, puis Cornelius (6, 34ème)), H.Traoré (5,5, puis Bakola (85ème)) – Aubameyang (4, puis Vaz (85ème))