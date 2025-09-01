Le LOSC annonce l’arrivée de Chancel Mbemba, l’ancien défenseur de l’OM.

Le LOSC tient sa 10e recrue estivale. Après Giroud, Bodart, Ngoy, Perraud, Özer, Broholm, Correia, Igamane, et Calvin Verdonk, Chancel Mbemba s’est engagé avec les Dogues. Libre depuis son départ de l’OM, où il était resté un an sans jouer, le Congolais, un temps pisté par le Paris FC, s’est engagé pour un an.

«Cadre de l’équipe nationale de la RD Congo, Chancel Mbemba (31 ans) est un Dogue. Le défenseur central passé notamment par Anderlecht, Newcastle, Porto et Marseille s’est engagé librement avec le LOSC pour une durée d’une saison», peut-on lire dans le communiqué publié sur le site officiel des champions de France 2011.