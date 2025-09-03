Pas satisfait des restrictions concernant son unique match diffusé à chaque journée de Ligue 1, beIN réclame 29 M€ à LFP Média.

Ce mercredi, les dirigeants de l’OL ont tenu une conférence de presse pour faire le bilan de leur mercato. Ils en ont profité pour pointer du doigt la crise des droits TV, qui ne les a pas aidés du tout à remettre à flots les finances du club. Avant eux, le président du PSG, Nasser al-Khelaïfi, avait également pointé du doigt ce souci, même s’il est mal placé pour le faire, lui qui est également le patron de beIN. Eh bien, cette fameuse crise n’est pas prête de se régler, si l’on en croit L’Equipe et RMC !

beIN réclame 29 M€ à la LFP

Les deux médias assurent que la chaîne qatarie a décidé d’assigner en justice LFP Média et réclame 29 M€ de dédommagements. La raison : les restrictions imposées pour le choix du match du samedi à 17h. BeIN n’a pas le droit de choisir deux fois de suite le même club et pas huit fois le même club sur la saison. Une façon pour la Ligue de s’assurer que l’OM et le PSG seront régulièrement diffusés sur Ligue 1+.

BeIN a demandé des aménagements et LFP Média n’a accepté que de décaler l’horaire de cette affiche. Voyant que les discussions étaient dans une impasse, la chaîne qatarie a donc décidé d’attaquer. En représailles, LFP Média traîne aussi beIN devant les tribunaux pour réclamer le paiement total des sommes dues (il manque 4 M€ sur le dernier versement).