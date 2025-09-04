C’est désormais officiel : Jean-Michel Aulas, figure historique de l’OL, se lance dans la course à la mairie de Lyon.

Après avoir façonné l’Olympique Lyonnais durant plus de trois décennies, Jean-Michel Aulas amorce un virage qui était attendu. L’ex-patron de l’OL, réputé pour sa gestion visionnaire et son sens du leadership, s’attaque désormais à la vie publique. Son nom circulait déjà depuis des mois dans les coulisses politiques lyonnaises, mais cette entrée officielle confirme sa détermination à transformer la ville, comme il avait su transformer son club de cœur.

De l’OL à la politique : le nouveau défi d’Aulas

L’annonce, effectuée lors d’un point presse aux côtés de Laurent Wauquiez, ce jeudi sur BFM Lyon, n’est pas du tout un coup de théâtre. Le maire du 2e arrondissement, Pierre Olivier (LR), s’est d’ailleurs retiré de la course pour laisser le champ libre à Aulas, créant ainsi une dynamique nouvelle. “Je vais me lancer dans l’aventure dans quelques jours sans étiquette. Ça fait un moment que je réfléchis. Je me suis rendu compte que pour transformer les choses, gagner la ville de Lyon, il fallait être uni. On est dans les starting-blocks”, a déclaré Aulas, signifiant sa volonté de fédérer au-delà des clivages traditionnels. La candidature de JMA bouscule les équilibres en place. Sa popularité très élevée, couplée à l’avantage que lui accordent les derniers sondages, en fait un adversaire sérieux pour le maire sortant, Grégory Doucet (EELV).