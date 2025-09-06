Revue de presse : un exilé talentueux de Ligue 1 revient à Rennes ! 
Revue de presse : un exilé talentueux de Ligue 1 revient à Rennes ! 

Jérémy Gélin
Bastien Aubert
6 septembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

OGC Nice : Haise relancé par Rennes à l’avenir ?

Arrivé à l’OGC Nice l’été dernier pour trois saisons, Franck Haise a vu son contrat s’étendre jusqu’en 2029, de même que ses deux adjoints Lilian Nalis et Johann Ramaré, qui l’avaient suivi de Lens à Nice. Du côté du club, le choix d’avancer sur le dossier d’une prolongation était une évidence.  Concernant Haise, on a arrêté de compter le nombre de fois où il a dû répondre aux médias que l’intérêt que lui portait le Stade Rennais le laissait indifférent. Dans la foulée d’Arnaud Pouille, nombreux ont pourtant été les ex-Lensois à rejoindre le club breton, mais l’entraîneur du Gym a répété inlassablement se sentir bien dans son nouveau club et dans l’environnement azuréen. Sa prolongation mettra fin aux spéculations.

«  Peut-être, mais ce n’est pas parce que Franck prolonge, que des joueurs prolongent ou que Florian Maurice est en CDI, qu’ils ne peuvent pas être approchés aujourd’hui ou demain, fait remarquer Fabrice Bocquet dans L’Équipe. Ce qui nous intéresse, c’est de fonctionner avec des valeurs communes et de construire notre chemin en étant extrêmement clairs. Parce que lorsque Franck est arrivé, entre le projet qui lui a été présenté et la réalité d’aujourd’hui, la seule différence a été la baisse des droits télé, qu’on ne pouvait pas prévoir d’une telle ampleur. Sur tout le reste, il y a une cohérence avec ce qui a été dit.  »

Paris FC : les recrues ont joué avant la reprise

À la veille d’un week-end de trois jours, le Paris FC disputait un match amical face à Troyes (L2, 1-1) hier après-midi au sein de son centre d’entraînement d’Orly. L’occasion pour Stéphane Gilli de voir ses dernières recrues à l’œuvre : Hamari Traoré et Jonathan Ikoné. Le premier a disputé les 45 premières minutes en latéral droit, le deuxième une demi-heure environ en seconde période devant. Pierre Lees-Melou a joué 70 minutes au milieu de terrain. 

« Ce match m’a donné l’occasion de donner du temps de jeu à ceux qui n’en avaient pas eu du tout ou peu mais aussi de permettre à certaines recrues de s’approprier nos principes de jeu, a confié le coach du PFC à L’Équipe après le match. C’était une revue d’effectif. J’ai demandé de la rigueur, de la discipline. J’ai vu de bonnes choses et des moins bonnes, des joueurs ont marqué des points, d’autres non. On a parfois manqué d’agressivité. Mais je tire beaucoup d’enseignements de cette rencontre.  »

Toulouse FC : Vossah bientôt professionnel 

Buteur contre le PSG à seulement 17 ans, Alexis Vossah va signer son premier contrat professionnel avec le Toulouse FC. Selon La Dépêche, le joueur actuellement en équipe de France U18 devrait parapher le document ces prochains jours, preuve de la confiance que lui témoignent ses dirigeants.

Ligue 1 Jérémy Gélin de retour à Rennes !

Toujours très attaché à la ville et à la Bretagne, Jérémy Gélin (28 ans) est même de retour à Rennes. Selon le journaliste François Rauzy, l’ancien milieu défensif du SRFC est libre : il a quitté la Grèce et cherche un challenge dans la région ! Avis aux amateurs…

