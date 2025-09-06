Mason Greenwood, attaquant de l’OM et ex-espoir de Manchester United, traverse un moment charnière de sa carrière. Alors que la trêve internationale offre habituellement une bouffée d’air, elle n’a jamais semblé aussi lourde de conséquences pour le jeune joueur, déchiré entre deux nations et éclipsé par l’incertitude.

Trêve internationale : Greenwood face au doute

Le début de saison à Marseille a demandé à Greenwood de puiser dans ses réserves, entre adaptation à la Ligue 1 et pression médiatique persistante. Cette pause internationale aurait pu l’éloigner des projecteurs, mais elle replace au cœur du jeu une question brûlante : pour quelle sélection Mason Greenwood va-t-il finalement opter ?

Resté à l’écart des rassemblements, il n’a encore affiché aucun signe d’engagement définitif. Déjà international anglais à une reprise, le joueur n’a pour l’instant ni fermé la porte aux Three Lions, ni officialisé un avenir avec la Jamaïque. Un flou qui entretient toutes les suppositions sur la suite de son parcours international.

La Jamaïque espère, mais Greenwood temporise

Côté jamaïcain, l’attente devient palpable. En obtenant son passeport, Greenwood avait levé le premier verrou administratif. Mais la fédération, par la voix du sélectionneur, déplore aujourd’hui un silence qui commence à inquiéter : pas de réponse formelle, pas de volonté affichée d’intégrer la sélection.

Dans l’entourage du joueur, le message reste le même : Mason ne s’engage pour l’instant avec aucune sélection. Selon ses proches, le jeune homme souhaite d’abord stabiliser sa situation en club, loin du tumulte, avant toute grande décision. Un choix rationnel tant les enjeux sont lourds : tout engagement officiel avec la Jamaïque exclurait un retour avec l’Angleterre, où il avait fait ses débuts à 18 ans.

L’Angleterre ne ferme pas la porte, la réaction de Thomas Tuchel

La question d’un come-back avec le maillot anglais ressurgit régulièrement dans les débats. Thomas Tuchel, désormais en charge de la sélection anglaise, entretient volontairement le suspense : « Je n’exclus rien, mais il n’est pas dans nos plans pour le moment », a-t-il confié face à la presse.

Le technicien allemand, réputé pour sa gestion fine des cas complexes, rappelle que Greenwood n’est plus une priorité pour l’heure, tout en évitant de lui claquer la porte au nez. Cette prudence alimente toutes les spéculations – et garde intacte la tension du feuilleton autour du joueur.

Le choix impossible : quelles perspectives pour Greenwood ?

Aujourd’hui, Mason Greenwood est à la croisée des chemins. Choisir la Jamaïque signifierait renoncer définitivement à un retour avec l’Angleterre. À l’inverse, maintenir l’attente lui épargne un choix irréversible, au prix de la frustration côté jamaïcain et du scepticisme anglais.

À 22 ans, avec une carrière relancée à l’OM et une valeur marchande revenue à 40 millions d’euros, Greenwood a l’avenir devant lui. Mais plus que jamais, le monde du football observe, suspendu au moindre signe. Qui saura briser le suspense : l’Angleterre, la Jamaïque, ou bien lui-même ? La suite de ce duel de sélections promet des rebondissements, alors que tout – pour l’instant – reste possible.