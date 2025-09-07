ASSE Mercato : Stassin détourné par l’OL, la folle rumeur ! 
Revue de presse : une figure historique de l’OM a failli signer au Stade Rennais !

Samir Nasri
Raphaël Nouet
7 septembre 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

AS Monaco : Akliouche permet à l’ASM d’assoir son leadership chez les Bleus

Entré dans les arrêts de jeu du match face à l’Ukraine (2-0) vendredi, Maghnes Akliouche est devenu le 54e joueur de l’AS Monaco à débuter en équipe de France. Le club de la Principauté est loin devant son dauphin, l’Olympique Lyonnais (42), l’AS Saint-Etienne (42), l’Olympique de Marseille (37) et les Girondins de Bordeaux (36).

Stade Rennais : Nasri a failli signer ! 

Samir Nasri a bien failli signer au Stade Rennais. Si l’ancien milieu de terrain de l’OM a démenti un rapprochement avec le club breton suite à l’arrivée de Jorge Sampaoli en novembre 2024, il a bel et bien été contacté lorsque le SRC était dirigé par Bruno Genesio. « Ça n’a jamais été vrai que je rejoigne le staff de Sampaoli. En revanche, avec Bruno Genesio, il y a eu des contacts… », a t-il révélé dans Ouest-France. L’actuel entraîneur du LOSC a été nommé chez les Rouge et Noir en mars 2021 au moment où la carrière de Nasri était au point mort. Le consultant de 38 ans a raté une belle opportunité puisque le Stade Rennais a disputé l’Europe dès la saison qui a suivi. 

OGC Nice : pas de rapprochement prévu avec Manchester United

Dans son interview à L’Equipe, hier, le nouveau président de l’OGC Nice, Fabrice Bocquet, a expliqué que des échanges de joueurs avec Manchester United, qui partage le même propriétaire, Ineos, n’était pas à l’ordre du jour : « Manchester est encore dans une saison de reconstruction. Donc, même si la maturité de ce projet multi-clubs va avancer, à l’instant T, Manchester s’est surtout concentré sur sa capacité à rebondir sur le court terme. Le multi-clubs au sein de l’OGC Nice et Manchester, je n’ai pas de doute sur le fait qu’il va se développer. D’ailleurs, Ineos est en train de se structurer pour renforcer le fonctionnement multiple. On aura notre propre modèle qui doit continuer à évoluer. On gardera l’identité OGC Nice. Ineos va s’exprimer prochainement pour qu’il n’y ait aucune ambiguïté sur leur positionnement ».

Girondins : Irlès toujours pas satisfait

Le FCGB s’est imposé 2-1 à domicile contre Saumur, qu’il a largement dominé mais qui a égalisé sur pénalty à un quart d’heure de la fin. Après la rencontre, l’entraîneur aquitain, Bruno Irlès, a expliqué ne pas être satisfait de la production de son équipe : « Non, ce n’est pas un soulagement. On ne peut pas dire qu’on a été bons. Il y a du positif quand on se crée un nombre très important de grosses situations. Ça, c’est positif. Quand vous gagnez, effectivement, c’est positif aussi. Mais quand je vois le contenu, le nombre d’occasions ratées, le fait qu’on ne se mette pas à l’abri, qu’il n’y ait pas de maîtrise, et donc que notre adversaire puisse revenir sur la fin de rencontre… Non, je ne peux pas être satisfait de cette rencontre ». Après ce deuxième succès en quatre journées, les Girondins sont 7es, à seulement trois points de la tête.

LOSC : Mbappé enfin de retour !

Quatre mois après sa blessure à un ischio-jambier contractée lors d’un déplacement à Angers, Ethan Mbappé (18 ans) a retrouvé le groupe professionnel du LOSC. Non retenu dans le groupe lillois en Ligue Europa, le frère cadet de Kylian poursuit sa phase de reprise avec l’objectif de retrouver la compétition en Ligue 1 dans les prochaines semaines.

Stade de Reims : Atangana file en Arabie Saoudite

Fin de l’aventure rémoise pour Valentin Atangana. Au club champenois depuis 2015, le milieu franco-camerounais rejoint Al-Ahli, pour les trois prochaines saisons. Le RC Strasbourg a jeté l’éponge après des semaines de négocations intenses. Le montant du transfert est estimé à 25 millions d’euros. Il s’agit de la deuxième plus grosse vente de l’histoire du club rémois, après celle de Hugo Ekitiké au Paris Saint-Germain, à l’été 2023 (28,5 millions d’euros).

Paris FC : des abonnements multipliés par 10 ! 

Le Paris FC réussi sa première au Stade Jean-Bouin en s’imposant contre Metz (3-2), lors de la 3e journée de Ligue 1. Pour ce baptême du feu, les joueurs de Stéphane Gilli ont évolué dans une enceinte presque pleine, avec 17 345 spectateurs sur les 19 000 places disponibles. Encore plus représentatif de l’engouement naissant, suscité à la fois par la montée dans l’élite du football français et par le rachat du club par la famille Arnault : L’Équipe affirme que le Paris FC a multiplié par dix le nombre de ses abonnés, passant de 736 la saison dernière à 7 000 cette année.

Montpellier HSC : offre dérisoire pour Omeragic

Selon Mohamed Toubache-Ter, le Standard de Liège a formulé une offre ridicule pour  Becir Omeragic. Un prêt payant avec une option d’achat obligatoire payable en 6 échéances ! Celle-ci prenait fin hier soir à 20h et a visiblement bien fait rire dans l’Hérault…

