Touché lors du match amical entre les Etats-Unis et la Corée du Sud (0-2), Timothy Weah serait sorti avant d’être sérieusement blessé. Il devrait être opérationnel pour la réception de Lorient vendredi prochain.

Une mauvaise nouvelle pour l’OM est arrivée en provenance des Etats-Unis, la nuit dernière : titularisé lors de la défaite de sa sélection contre la Corée du Sud (0-2), Timothy Weah est sorti sur blessure à l’heure de jeu en se plaignant des ischio-jambiers. Une potentielle absence aurait été problématique pour Roberto De Zerbi, qui a bien du mal à constituer un bloc défensif solide en ce début de saison. Bonne nouvelle ce soir : Weah devrait être opérationnel vendredi prochain.

Il devrait être opérationnel contre Lorient

Le journaliste Anthony Aubès rapporte que le sélectionneur américain, l’ancien Parisien Mauricio Pochettino, a expliqué que Weah était sorti dès la première alerte et qu’il ne souffrait pas d’une blessure sérieuse. Il devrait donc être opérationnel pour la réception de Lorient dans cinq jours, pour le compte de la 4e journée de Ligue 1.

Reste à voir si Roberto De Zerbi le titularisera dans le couloir droit de la défense, où peut jouer la recrue Benjamin Pavard et où Michael Murillo ne démérite pas, où sur le côté gauche de l’attaque, comme face au Paris FC (5-2).