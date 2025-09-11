FC Nantes : le club voit les choses en grand pour le derby face au Stade Rennais !

Le FC Nantes a communiqué sur les animations qui animeront l’avant-derby contre le Stade Rennais, le samedi 20 septembre. C’est drôle et décalé !

Dans deux samedis, le FC Nantes connaîtra l’un des moments forts de sa saison avec la réception du Stade Rennais. Pour cette affiche, la direction a décidé de mettre les petits plats dans les grands en faisant en sorte que les supporters s’amusent aux abords de la Beaujoire avant le coup d’envoi, qui sera donné à 17h.

Un concours de jongles en sabot…

Dans le communiqué publié par le FCN, on peut lire : « Qui a l’âme la plus bretonne ? Vous nous direz ! Un DJ set, un bagad et des danses bretonnes seront au stade pour vous ambiancer et plonger la fanzone au cœur du sujet. Rajoutons un fameux palet breton, des structures gonflables et un concours de jongle en sabot pour transformer votre avant match un véritable moment de rigolade et de plaisir entre ami ou famille ».

De quoi atténuer les tensions après qu’un décret a partiellement interdit la vente d’alcool aux abords de la Beaujoire. Si les supporters veulent boire une bière, désormais, ils doivent obligatoire manger. De quoi également permettre aux supporters canaris d’aborder cette rencontre toujours très attendue de façon un peu plus décontractée qu’à l’accoutumée…