FIFA : la FIFA prépare une révolution majeure pour les trêves internationales !

Très critiquées par les acteurs du football, les périodes de trêves internationales vont être repensées par la FIFA.

La FIFA prépare un véritable chamboulement dans le calendrier des sélections ! Alors qu’habituellement, les clubs devaient composer avec deux trêves internationales courtes au début de saison, l’organisation internationale a décidé de les fusionner dès 2026.

Comme le rapporte Sport, les trêves de septembre et octobre seront remplacées par un unique arrêt de près de trois semaines, du 21 septembre au 6 octobre, pendant lequel chaque sélection pourra jouer jusqu’à quatre matchs. L’objectif : rationaliser les fenêtres internationales tout en laissant plus de temps aux équipes nationales.

Une décision jusqu’en 2030

Les clubs devront donc s’adapter à une absence prolongée de leurs stars en début de saison, tandis que les supporters verront leur calendrier domestique chamboulé. Ce nouveau rythme sera appliqué de manière pérenne jusqu’en 2030, avec la trêve de novembre qui restera inchangée et un retour du rythme classique en mars et juin.

Une évolution majeure qui va transformer les débuts de saison et la gestion des effectifs pour les clubs européens et internationaux.