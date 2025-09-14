Stade Rennais – OL : les compos d’Habib Beye et de Paulo Fonseca sont connues
William Tertrin
14 septembre 2025
Voici les compos officielles du match entre le Stade Rennais et l’OL pour fermer cette 4e journée de Ligue 1.
Ce dimanche, le Stade Rennais accueille l’OL pour fermer la 4e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Habib Beye et Paulo Fonseca. Coup d’envoi à 20h45 au Roazhon Park.
Les compos officielles
Stade Rennais : Samba – Aït Boudlal, Jacquet, Rouault – Frankowski, Cissé, Rongier (cap), Blas, Merlin – Embolo, Lepaul.
OL : Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Tessman, Morton, Tolisso (cap) – Merah, Karabec, Fofana.