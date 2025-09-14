Stade Rennais – OL : les compos d’Habib Beye et de Paulo Fonseca sont connues

Voici les compos officielles du match entre le Stade Rennais et l’OL pour fermer cette 4e journée de Ligue 1.

Ce dimanche, le Stade Rennais accueille l’OL pour fermer la 4e journée de Ligue 1. Découvrez ci-dessous les compositions d’équipes officielles alignées par Habib Beye et Paulo Fonseca. Coup d’envoi à 20h45 au Roazhon Park.

Les compos officielles

Stade Rennais : Samba – Aït Boudlal, Jacquet, Rouault – Frankowski, Cissé, Rongier (cap), Blas, Merlin – Embolo, Lepaul.

OL : Descamps – Maitland-Niles, Mata, Niakhaté, Abner – Tessman, Morton, Tolisso (cap) – Merah, Karabec, Fofana.