Gardien du FC Nantes depuis janvier après son départ de l’OL, Anthony Lopes est revenu sur le bel hommage qu’il a reçu de la part des supporters rhodaniens il y a quelques mois.

Parti de l’OL en début d’année, Anthony Lopes vit désormais une nouvelle aventure au FC Nantes. Mais l’ancien gardien et icône du club rhodanien n’oublie pas ses années passées à Lyon, où il est devenu une figure incontournable, avec 489 matchs disputés au total avec les Gones. Ce dimanche, il est revenu sur le tifo géant à son effigie déployé par les fans lyonnais lors de la rencontre face au PSG en janvier.

« Je n’avais pas pu parler tellement j’étais ému »

« Je n’ai pas pu réellement leur dire au revoir. On ne m’a pas laissé forcément l’opportunité de leur dire au revoir. Pour la petite anecdote, j’étais en train de me faire masser lors d’une mise au vert avec Nantes et ils avaient mis un petit écran. Pendant dix minutes, je n’avais pas pu parler tellement j’étais ému. Alexandre Lacazette, qui ne jouait pas ce match, m’a appelé en visio et on n’a pas parlé tellement ce moment était magique. »

Malgré la distance et le changement de club, Lopes montre ainsi que son lien avec l’OL et ses supporters reste intact. Un hommage qui témoigne de la place particulière qu’il occupe dans l’histoire récente du club lyonnais.