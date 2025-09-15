Si Zuriko Davitashvili a manqué la victoire de l’ASSE à Clermont, l’ailier géorgien devrait être rétabli pour la réception du Stade de Reims (samedi, 20h). Dennis Appiah et Ebenezer Annan sont également sur le point de retrouver le groupe.

Bonnes nouvelles à l’ASSE. Si le club s’était montré très discret en fin de semaine au sujet de l’absence de Zuriko Davitashvili à Clermont, il a fallu attendre les derniers détails pour en savoir davantage : le joueur a ressenti une gêne aux ischios lors du dernier entraînement de la semaine. Plus de peur que de mal, le staff a préféré ne prendre aucun risque et le préserver, un choix rendu possible par la densité de l’effectif dans son couloir.

Le journaliste Clément Grèzes a confirmé que l’ailier gauche de l’ASSE devrait reprendre l’entraînement dès ce début de semaine, ce qui ouvre la voie à une réintégration rapide dans le groupe. Un vrai soulagement pour Eirik Horneland, qui pourra compter sur la vivacité et la percussion de son international géorgien face à des Rémois toujours redoutables en transition.

Avec Appiah, Davitashvili et Annan contre Reims ?

Mais la bonne nouvelle ne s’arrête pas là. L’entraîneur norvégien de l’ASSE a indiqué que Dennis Appiah et Ebenezer Annan étaient désormais très proches d’un retour complet : « Dennis Appiah est en avance pour revenir. Ils seront disponibles (Annan et Appiah) pour le prochain week-end de compétition, ce n’est plus qu’une question de quelques jours pour tous les deux. »

Avec ces trois renforts, l’ASSE espère renforcer sa solidité défensive et retrouver davantage de solutions offensives. L’expérience d’Appiah, la fraîcheur d’Annan et la percussion de Davitashvili pourraient bien redonner un souffle supplémentaire à un groupe qui aura besoin de toutes ses forces dans un Chaudron prêt à rugir.