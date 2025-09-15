Le préfet de Loire-Atlantique a décidé d’interdire le déplacement des supporters rennais samedi pour le derby à Nantes. Une décision que ne digère pas le Stade Rennais.

La préfecture de Loire-Atlantique n’a pas encore communiqué officiellement sur le sujet mais le Stade Rennais a déjà contesté sa décision de priver ses supporters de déplacement à la Beaujoire. Via un communiqué, le club breton a regretté de ne pas pouvoir être soutenu par ses suiveurs dans le match qui compte le plus à leurs yeux. Il en appelle à « un retour à la norme et à la fête ».

« Un derby doit pouvoir se vivre avec la présence des publics des deux clubs »

« Le Stade Rennais F.C. prend acte de l’arrêté préfectoral interdisant le déplacement de ses supporters à l’occasion du derby face au FC Nantes, le samedi 20 septembre 2025. Nos propositions d’organisation d’un déplacement, en bus, élaborées en concertation avec nos associations de supporters et le FC Nantes, n’ont malheureusement pas été entendues. C’est donc toute la communauté rouge et noire qui est aujourd’hui sanctionnée. Le SRFC déplore cette interdiction qui empêche l’encadrement collectif et structuré des déplacements prévus pour cette rencontre et s’inquiète même des risques de dérives liés à des initiatives individuelles potentiellement non coordonnées. »

« Parfaitement conscient des enjeux de sécurité, le Stade Rennais F.C. rappelle qu’il condamne fermement les violences qui peuvent survenir en marge des rencontres et qu’il continuera de travailler avec les autorités publiques, les associations de supporters et tous les acteurs concernés pour les faire cesser. Le club continuera d’agir pour permettre un retour à la norme et la présence des supporters rennais à la Beaujoire. Un derby doit pouvoir se vivre avec la présence des publics des deux clubs, avec des tribunes pleines dans un climat apaisé et de fête populaire. »