Wanda Nara est toujours obsédée par Mauro Icardi ! 
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

FC Nantes – Stade Rennais : l’énorme coup de gueule du SRFC après l’interdiction de déplacement de ses supporters

Le tifo des supporters rennais à l'occasion de la réception de l'OM.
Raphaël Nouet
15 septembre 2025

Le préfet de Loire-Atlantique a décidé d’interdire le déplacement des supporters rennais samedi pour le derby à Nantes. Une décision que ne digère pas le Stade Rennais.

La préfecture de Loire-Atlantique n’a pas encore communiqué officiellement sur le sujet mais le Stade Rennais a déjà contesté sa décision de priver ses supporters de déplacement à la Beaujoire. Via un communiqué, le club breton a regretté de ne pas pouvoir être soutenu par ses suiveurs dans le match qui compte le plus à leurs yeux. Il en appelle à « un retour à la norme et à la fête ».

« Un derby doit pouvoir se vivre avec la présence des publics des deux clubs »

« Le Stade Rennais F.C. prend acte de l’arrêté préfectoral interdisant le déplacement de ses supporters à l’occasion du derby face au FC Nantes, le samedi 20 septembre 2025. Nos propositions d’organisation d’un déplacement, en bus, élaborées en concertation avec nos associations de supporters et le FC Nantes, n’ont malheureusement pas été entendues. C’est donc toute la communauté rouge et noire qui est aujourd’hui sanctionnée. Le SRFC déplore cette interdiction qui empêche l’encadrement collectif et structuré des déplacements prévus pour cette rencontre et s’inquiète même des risques de dérives liés à des initiatives individuelles potentiellement non coordonnées. »

« Parfaitement conscient des enjeux de sécurité, le Stade Rennais F.C. rappelle qu’il condamne fermement les violences qui peuvent survenir en marge des rencontres et qu’il continuera de travailler avec les autorités publiques, les associations de supporters et tous les acteurs concernés pour les faire cesser. Le club continuera d’agir pour permettre un retour à la norme et la présence des supporters rennais à la Beaujoire. Un derby doit pouvoir se vivre avec la présence des publics des deux clubs, avec des tribunes pleines dans un climat apaisé et de fête populaire. »

FC NantesLigue 1Stade Rennais
#A la une

Les plus lus

Wanda Nara
Compétitions...

Wanda Nara est toujours obsédée par Mauro Icardi ! 

Par Bastien Aubert
Luis Castro (FC Nantes)
FC Nantes...

FC Nantes : Castro décroche un premier record humiliant à Nice 

Par Bastien Aubert
Ruddy Buquet au moment de l'expulsion de Tyler Morton lors de Rennes-OL.
Ligue 1...

Stade Rennais – OL : la commission arbitrale a déjugé Buquet et Frappart !

Par Raphaël Nouet
Les supporters du RC Lens présents au Parc des Princes dimanche.
Ligue 1...

RC Lens : les témoignages effrayants des supporters présents au Parc des Princes

Par Raphaël Nouet
Waldemar Kita en tribune présidentielle, à l'occasion d'un match du FC Nantes.
FC Nantes...

FC Nantes : Waldemar Kita a méchamment recadré Pablo Longoria (OM)

Par Raphaël Nouet
Joan Martinez (en orange) lors d'un match amical contre Chelsea à l'été 2024.
Mercato...

Real Madrid Mercato : avant l’OM, les Merengue finalisent une signature importante

Par Raphaël Nouet
Le tifo des supporters rennais à l'occasion de la réception de l'OM.
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais : l’énorme coup de gueule du SRFC après l’interdiction de déplacement de ses supporters

Par Raphaël Nouet
Khalis Merah (OL)
Ligue 1...

Stade Rennais – OL : Lyon en remet une couche électrique sur la polémique arbitrale !

Par Bastien Aubert
Des caméras filmant le match entre le Stade Rennais et l'OL.
Ligue 1...

Droits TV : Ligue 1+ atteint le million d’abonnés, Molina calme tout le monde

Par Raphaël Nouet
Roberto De Zerbi en bord de terrain avant le match contre Lorient.
Ligue 1...

OM : les mots forts de De Zerbi pour ses joueurs avant d’affronter le Real Madrid

Par Raphaël Nouet
Le président de l'OM, Pablo Longoria, lors du match à Rennes.
ASSE...

Les infos du jour : Longoria (OM) règle ses comptes, l’OL hurle au scandale, Yamal encore forfait avec le Barça

Par Raphaël Nouet
Les supporters du RC Lens au Parc des Princes.
Ligue 1...

RC Lens : les ultras invités à chauffer les joueurs avant le derby !

Par Raphaël Nouet
Patrick Guillou (à gauche), commentant un match pour beIN.
ASSE...

ASSE : Guillou se paye les Verts et Horneland après la victoire à Clermont

Par Raphaël Nouet
Le directeur sportif du PSG, Luis Campos.
Ligue 1...

PSG : les confidences de Luis Campos sur la victoire en C1, Donnarumma et Luis Enrique

Par Raphaël Nouet
Samuel Umtiti avant un match du LOSC.
Ligue 1...

OL, LOSC : Samuel Umtiti raccroche les crampons !

Par Raphaël Nouet
Aurélien Tchouaméni en conférence de presse avant Real Madrid-OM.
Liga...

Real Madrid : Tchouaméni flatte l’OM et défend Mbappé

Par Raphaël Nouet
Lamine Yamal de dos lors du dernier match qu'il a joué avec le FC Barcelone, au Rayo Vallecano.
FC Barcelone...

FC Barcelone : le gros coup dur se confirme pour Lamine Yamal, la Fédération répond à Flick

Par Raphaël Nouet
Steve Mandanda, lors du dernier match de sa carrière, avec Rennes, au Vélodrome.
Ligue 1...

Stade Rennais, OM : Mandanda a déjà rebondi !

Par Raphaël Nouet
Luis Enrique est descendu au bord du terrain lors de la seconde période de PSG-Lens.
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique confirme une révolution entamée face au RC Lens

Par Raphaël Nouet
Quentin Merlin et Valentin Rongier en action lors du match du Stade Rennais à Lorient.
FC Nantes...

FC Nantes – Stade Rennais : l’accueil houleux de la Beaujoire à Rongier et Merlin se confirme

Par Raphaël Nouet
Junior Traoré lors de l'Olympico.
Ligue 1...

OM : un 2e coup dur après Aguerd pour le déplacement à Madrid !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, en conférence de presse avant le match contre l'OM.
Liga...

Real Madrid : le groupe pour affronter l’OM avec 2 retours majeurs

Par Raphaël Nouet
Dean Huijsen (Real Madrid)
Ligue des champions...

Real Madrid : un scandale dénoncé avant l’OM ! 

Par Bastien Aubert
Habib Beye (Stade Rennais)
Ligue 1...

Stade Rennais – OL : tensions explosives entre Beye et les Lyonnais après le match !

Par Bastien Aubert

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet