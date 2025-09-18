Interrogé sur le deuxième pénalty très complaisant accordé par l’arbitre du match entre le Real Madrid et l’OM (2-1), Dimitri Payet assure qu’il s’y attendait.

Depuis mardi soir, l’OM et ses supporters oscillent entre la fierté d’avoir fait un très bon match au Bernabeu et la déception de s’être incliné (1-2) sur un pénalty très litigieux. Il ne restait plus que dix minutes à jouer, en effet, quand l’arbitre a accordé au Real Madrid un pénalty pas du tout évident pour une main involontaire de Facundo Medina. Et ce alors qu’une double main merengue tout aussi involontaire en première période n’avait pas été sanctionnée.

« Il a vite compensé par la première chose qu’il a trouvé à siffler »

Sur le plateau du Marseille Football Club, Dimitri Payet a assuré qu’il fallait s’attendre à une telle sanction après l’expulsion de Dani Carvajal… « Comme il a mis un carton rouge au Real Madrid, il a vite compensé par la première chose qu’il a trouvé à siffler, voilà ! La VAR, je trouve qu’il la regarde longtemps pour le coup de tête quand même, alors qu’il n’a pas besoin de le regarder dix fois ! Donc la première chose qu’il a trouvée, il a vite sauté sur l’occasion. »

« C’est toujours ce que l’on se dit en tant que joueur, quand l’équipe adverse écope d’un carton rouge, on se dit les gars faites gaffe car à partir de maintenant cela va essayer de compenser. Il faut faire attention à ce que l’on dit à l’arbitre, aux fautes, car il va être plus exigent avec nous… »