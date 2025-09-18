PSG : des nouvelles fraîches de Joao Neves tombent… et elles inquiètent avant l’OM
ASSE : un renfort a signé en catimini, c’est un pointure mondiale !   

Ivan Gazidis (ASSE)
Bastien Aubert
18 septembre 2025

C’est une annonce discrète, publiée sur LinkedIn, mais qui pourrait avoir un impact majeur sur l’avenir de l’AS Saint-Étienne. Le club ligérien a officialisé l’arrivée de Cédric Chambaz en tant que Directeur Général Adjoint, chargé de la Marque, du Marketing et de la Communication. Un renfort de taille, et pas n’importe lequel.

Un nouveau venu à l’ASSE : Cédric Chambaz, tout sauf un novice. Son CV parle pour lui : plus de sept ans passés chez Apple comme directeur marketing international, puis près d’une décennie à Microsoft, où il a piloté la stratégie marketing européenne. Un profil taillé pour apporter une véritable dimension internationale à l’ASSE, au moment où le club cherche à redorer son blason et à franchir un cap hors du terrain.

Ce recrutement illustre parfaitement la volonté des Verts de se moderniser et d’adopter une stratégie ambitieuse. L’arrivée de Chambaz intervient quelques mois après un geste fort : la reprise en main des droits marketing, rachetés à Sportfive pour environ 10 millions d’euros. Une décision stratégique qui permet désormais à l’ASSE de gérer en direct son image, ses partenariats et ses revenus commerciaux.

Chambaz, ancien d’Apple et Microsoft !

En tant que directeur général adjoint, Chambaz aura plusieurs missions clés : valoriser la marque ASSE, et renforcer son rayonnement en France comme à l’étranger ; développer le marketing, avec la création de nouvelles offres, de partenariats solides et une expérience fan revisitée ; piloter la stratégie digitale et commerciale du club, en modernisant la communication et en attirant de nouveaux publics, tout en valorisant le patrimoine historique des Verts.

Avec l’arrivée de Chambaz, l’ASSE envoie un signal clair : le club ne veut plus seulement s’appuyer sur son histoire, mais bâtir une image moderne et attractive, capable de séduire sponsors, investisseurs et supporters d’une nouvelle génération. Le recrutement d’un tel profil en dit long sur les ambitions de Kilmer Sports Ventures.

ASSELigue 2
#A la une#OFFICIALISATION

