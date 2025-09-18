Real Madrid Mercato : l’OM veut un défenseur, le PSG peut avoir Vinicius Jr !
Revue de presse espagnole : le PSG tente le transfert de l’année au FC Barcelone !  

Le président du PSG et de beIN, Nasser al-Khelaïfi.
Bastien Aubert
18 septembre 2025

Voici la revue de presse espagnole en date du jeudi 18 septembre 2025. Au menu : la sensation Alvaro Carreras au Real Madrid et le coup fumant tenté par le PSG au FC Barcelone.

MARCA : « Mort avec les armes »

Marca est frustré par la défaite de l’Atlético Madrid à Liverpool hier dans le temps additionnel (2-3). De son côté, Alvaro Carreras est déjà considéré comme la « sensation » du début de saison du Real Madrid.

AS : « Final cruel »

Si les Colchoneros se sont inclinés les armes à la main hier à Anfield Road, As préfère retenir les excellents débuts de Kylian Mbappé sous le maillot du Real Madrid cette saison. Son doublé face à l’OM plaide pour lui.

SPORT : « Le rêve démarre en Ligue des Champions »

Sport se frotte les mains à l’idée de voir les grands débuts du FC Barcelone à Newcastle en Ligue des Champions (21h). L’offre du PSG pour Alexia Putellas est également relayée par le quotidien catalan. Celle-ci aurait peu de chances d’aller au bout.

MUNDO DEPORTIVO : « Début géant »

Le Barça sera très attendu ce soir à Newcastle alors que l’offre monumentale du PSG pour Putellas fai également couler de l’encre chez Mundo Deportivo. Malgré un salaire mirobolant et un contrat de quatre ans, la joueuse espagnole veut rester en Catalogne.

FC BarceloneLigaPSGReal Madrid
#A la une#REVUE DE PRESSE ESPAGNOLE#RUMEURS

