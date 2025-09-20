L’entraîneur du Stade de Reims, Karel Geraerts, vient de dévoiler son groupe pour affronter l’ASSE ce soir dans le Chaudron. Nicolas Pallois et Keito Nakamura sont de retour.

Eirik Horneland n’a pas encore dévoilé son groupe pour le choc entre l’ASSE et le Stade de Reims à 20h à Geoffroy-Guichard. Mais son homologue champenois, Karel Geraerts, oui. Et l’on y trouve deux surprises avec les retours de Nicolas Pallois et Keito Nakamura. Le premier était blessé depuis un mois aux adducteurs alors que le Japonais connaît un début de saison compliqué car il ne souhaitait pas suivre son club en Ligue 2.

Nakamura avait marqué dans le Chaudron la saison dernière

Il s’agit de deux retours expérimentés pour Reims, même si Pallois ne devrait pas débuter la partie. Le défenseur central de 38 ans pourrait entrer en cours de jeu si jamais le Stade a besoin de tenir le résultat. En revanche, Nakamura pourrait être titularisé. Car il n’était pas blessé, simplement en conflit avec sa direction qui n’a pas donné suite à une offre de 18 M€ pour son transfert. Le Japonais n’a fait son retour à l’entraînement que le 11 septembre. La saison dernière, il avait marqué lors de la défaite 1-3 du Stade de Reims à Geoffroy-Guichard pour le premier match d’Eirik Horneland sur le banc…