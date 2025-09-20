Actuellement au Stade Rennais, Valentin Rongier n’a pas oublié ses années à l’OM. Invité à donner son avis sur le feuilleton Rabiot qui a secoué les Marseillais, l’ancien capitaine olympien a livré un témoignage sincère, teinté de regrets.

L’affaire Rabiot fait réagir jusqu’à Rennes. Et pas n’importe qui puisque beIN SPORTS a donné la parole à Valentin Rongier, ancien capitaine de l’OM qui a connu l’ex Parisien mais aussi Jonathan Rowe, avec qui ce dernier en est venu aux mains le 15 août au Roazhon Park (1-0).

« J’étais triste pour le club parce que pour moi tout est allé super vite. Je n’ai pas vraiment compris. J’étais un peu au courant de ce qui se passait, forcément, parce que j’ai encore des amis là-bas donc je suivais ça de près. Mais je n’ai pas trop compris », a confié Rongier.

« Toutes les parties ont été pénalisées »

Le milieu du Stade Rennais n’a pas cherché à juger qui que ce soit, mais il a pointé du doigt les conséquences globales de cette affaire. « C’est difficile quand on n’est plus dans un vestiaire de prendre parti et d’essayer de comprendre les choses. Mais c’est regrettable pour le club parce que je pense que toutes les parties ont été pénalisées. »

En quelques mots, Rongier a rappelé toute la complexité de ce dossier sensible, qui a fragilisé le FC Nantes sportivement et institutionnellement. Une affaire qui laisse encore des traces, et sur laquelle même les anciens du club peinent à trouver une logique.