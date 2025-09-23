OL : Juninho et Benzema ont incité Morton à signer !
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

OM : l’ambiance sera délétère vendredi à la Meinau !

Habituellement hostile à l'OM, la Meinau pourrait être indifférente vendredi.
Raphaël Nouet
23 septembre 2025

L’OM jouera dans une ambiance très particulière, vendredi soir à Strasbourg puisque les ultras locaux contestent leurs joueurs et la direction.

Lundi soir, à l’occasion du Classico, les ultras marseillais ont brandi une banderole en soutien à leurs homologues strasbourgeois, les UB90. Ces derniers se sont lancés dans une guerre contre leur propre direction et, par ricochets, certains de leurs joueurs. Ils sont contre cette multipropriété qui a fait tant de mal à l’OL et veulent voir l’actionnaire majoritaire, BlueCo, également propriétaire de Chelsea, partir au plus vite. En attendant, ils mènent plusieurs actions fortes.

Les ultras alsaciens ont encore allumé la direction

Il y a dix jours, ils ont fustigé via une banderole leur attaquant et capitaine Emanuel Emegha, qui s’engagera avec les Blues la saison prochaine. Dimanche, lors de la victoire au PFC (3-2), ils n’ont pas célébré la réalisation du Hollandais dans les dernières secondes. Et mardi, ils ont publié un long communiqué dans lequel ils ont démonté tous les arguments de leur président, Marc Keller, qui les a attaqués en conférence de presse tout en leur retirant certains avantages.

Les UB90 restent ouverts au dialogue mais l’heure n’est clairement pas à l’apaisement. Si bien que, une fois n’est pas coutume, l’OM pourrait presqu’être accueilli dans l’indifférence générale ce vendredi à la Meinau !

Ligue 1OM
#A la une

Les plus lus

Tyler Morton en action lors de l'Olympico entre l'OL et l'OM.
Ligue 1...

OL : Juninho et Benzema ont incité Morton à signer !

Par Raphaël Nouet
Dro Fernandez lors du trophée Gamper.
FC Barcelone...

Le FC Barcelone va faire une Lamine Yamal avec sa dernière pépite

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du Real Madrid, Xabi Alonso, lors d'une conférence de presse.
Liga...

Real Madrid : la compo merengue pour le match à Levante

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé brandissant le Ballon d'Or 2025.
ASSE...

Les infos du jour : les hommages affluent pour le Ballon d’Or de Dembélé, OM – PSG a battu des records

Par Raphaël Nouet
Eirik Horneland sur le bord de touche lors du match ASSE-Reims.
Amiens SC...

Amiens – ASSE : le onze des Verts avec des changements par rapport à Reims

Par Raphaël Nouet
Pierre-Emile Hojbjerg à la lutte avec Warren Zaïre-Emery lors d'OM-PSG.
Ligue 1...

OM – PSG : audience record pour le Classico mais le Ballon d’Or a fait mieux !

Par Raphaël Nouet
L'entraîneur du RC Lens, Pierre Sage, lors du derby contre Lille.
Ligue 1...

RC Lens : Pierre Sage n’a aucune intention d’imiter Luis Enrique (PSG)

Par Raphaël Nouet
Le gardien d'Amiens et ancien Vert Paul Bernardoni lors du match à Montpellier.
ASSE...

ASSE : Amiens s’attend à une marée verte à la Licorne !

Par Raphaël Nouet
La sortie ratée de Lucas Chevalier ayant entraîné le seul but d'OM-PSG.
Ligue 1...

PSG : Chevalier sort du silence après sa boulette à Marseille

Par Raphaël Nouet
Ousmane Dembélé brandissant son Ballon d'Or, lundi 22 septembre à Paris.
Ligue 1...

PSG – EXCLU : Dembélé sera au JT de TF1 ce soir (vidéos) !

Par Raphaël Nouet
Le Camp Nou, en travaux depuis deux ans et demi.
FC Barcelone...

Après Yamal et le Ballon d’Or, le FC Barcelone prend un 2e coup de massue en 24h !

Par Raphaël Nouet
Vinicius Jr pestant contre l'arbitrage lors du Mondial des Clubs.
Liga...

Real Madrid : Vinicius méchamment moqué à cause de Dembélé et du Ballon d’Or

Par Raphaël Nouet
Benoît Bastien lors de FC Nantes-PSG cette saison.
FC Nantes...

FC Nantes : un chat noir pour diriger le match à Toulouse !

Par Raphaël Nouet
Le but d'OM-PSG a finalement été attribué à Marquinhos contre son camp, et non à Nayef Aguerd.
Ligue 1...

OM – PSG : la LFP fait un coup bas aux Phocéens !

Par Raphaël Nouet
Fabian Ruiz lors du match du PSG à Marseille.
Mercato...

PSG Mercato : 3 clubs sur Fabian Ruiz, prêt à jurer allégeance à Paris

Par Raphaël Nouet
Abdukodir Khusanov lors d'un match du Mondial des Clubs avec Manchester City.
Ligue 1...

RC Lens : Guardiola l’assure, Khusanov ne risque pas de redevenir sang et or !

Par Raphaël Nouet
Aurélien Tchouaméni, lors de son expulsion au cours de France-Islande.
Equipe de France...

Equipe de France : Tchouaméni connaît la durée de sa suspension

Par Raphaël Nouet
PSG : le chambrage de Fabian Ruiz et Nuno Mendes sur Marseille
OM...

PSG : le chambrage de Fabian Ruiz et Nuno Mendes sur Marseille

Par Louis Chrestian
Leonardo Balerdi lors du Clasico de lundi.
Mercato...

OM Mercato : l’après-Balerdi se dessine du côté du Real Madrid

Par Raphaël Nouet
Kylian Mbappé éteint par le nouveau Ballon d’Or !
Equipe de France...

Kylian Mbappé éteint par le nouveau Ballon d’Or !

Par Louis Chrestian
Lamine Yamal lors de la cérémonie du Ballon d'Or.
FC Barcelone...

FC Barcelone : le message très classe de Lamine Yamal à Dembélé et sur le Ballon d’Or

Par Raphaël Nouet
Ballon d’Or 2025 : la maman d’Ousmane Dembélé dévoile le secret de la réussite de son fils !
PSG...

Ballon d’Or 2025 : la maman d’Ousmane Dembélé dévoile le secret de la réussite de son fils !

Par Louis Chrestian
Doit-on être plus exigeant avec le Stade Rennais ?
Stade Rennais...

Doit-on être plus exigeant avec le Stade Rennais ?

Par Louis Chrestian
Ballon d’Or 2025 : Nicki Nicole réconforte Lamine Yamal !
Compétitions...

Ballon d’Or 2025 : Nicki Nicole réconforte Lamine Yamal !

Par Louis Chrestian

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9
Ligue 1...

Talkshow OL : Yattara invité spécial avant Angers, arbitrage polémique et débat sur le N°9

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit
Ligue 1...

Talkshow OL : Rennes, Mercato, Ghezzal… L’été indien des Gones se poursuit

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones
Ligue 1...

Talkshow OL : Christophe Hutteau juge le Mercato des Gones

Par Alexandre Corboz
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet