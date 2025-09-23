OM : l’ambiance sera délétère vendredi à la Meinau !

L’OM jouera dans une ambiance très particulière, vendredi soir à Strasbourg puisque les ultras locaux contestent leurs joueurs et la direction.

Lundi soir, à l’occasion du Classico, les ultras marseillais ont brandi une banderole en soutien à leurs homologues strasbourgeois, les UB90. Ces derniers se sont lancés dans une guerre contre leur propre direction et, par ricochets, certains de leurs joueurs. Ils sont contre cette multipropriété qui a fait tant de mal à l’OL et veulent voir l’actionnaire majoritaire, BlueCo, également propriétaire de Chelsea, partir au plus vite. En attendant, ils mènent plusieurs actions fortes.

Les ultras alsaciens ont encore allumé la direction

Il y a dix jours, ils ont fustigé via une banderole leur attaquant et capitaine Emanuel Emegha, qui s’engagera avec les Blues la saison prochaine. Dimanche, lors de la victoire au PFC (3-2), ils n’ont pas célébré la réalisation du Hollandais dans les dernières secondes. Et mardi, ils ont publié un long communiqué dans lequel ils ont démonté tous les arguments de leur président, Marc Keller, qui les a attaqués en conférence de presse tout en leur retirant certains avantages.

Les UB90 restent ouverts au dialogue mais l’heure n’est clairement pas à l’apaisement. Si bien que, une fois n’est pas coutume, l’OM pourrait presqu’être accueilli dans l’indifférence générale ce vendredi à la Meinau !