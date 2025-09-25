FC Nantes : El Arabi donne le coup de grâce au Stade Rennais !

Buteur pour l’égalisation du FC Nantes contre le Stade Rennais, au bout du temps additionnel (2-2), Youssef El Arabi (38 ans) est revenu sur son petit exploit.

Le FC Nantes revient de loin. Martyrisés par le Stade Rennais samedi à La Beaujoire pendant une mi-temps, les Canaris ont su se faire violence pour renverser la vapeur et finalement faire jeu égal avec leurs meilleurs ennemis (2-2).

Entré en fin de match, Youssef El-Arabi a été le héros local en égalisant au bout du temps additionnel sur une reprise dont il a le secret. « J’ai reçu des messages très positifs, ça fait forcément plaisir », a-t-il raconté ce jeudi midi en conférence de presse d’avant déplacement à Toulouse (samedi, 19h).

L’attaquant marocain, âgé désormais de 38 ans, a ensuite évoqué son statut de remplaçant assez inhabituel pour lui. « Ça m’est déjà arrivé par le passé d’être remplaçant, de jouer les dix, quinze dernières minutes. Tu es dans une autre optique que lorsque tu démarres. Tu te dis qu’il n’y en n’aura peut-être qu’une », a-t-il poursuivi avec le sourire du devoir accompli.