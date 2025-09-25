A 18h45, le LOSC entame sa campagne d’Europa League par la réception des Norvégiens de Brann Bergen. Voici le onze choisi par Bruno Genesio.

Après la défaite de l’OGC Nice à domicile contre l’AS Roma (1-2) hier et avant le déplacement de l’OL ce soir sur le terrain du FC Utrecht, le LOSC a la charge de faire briller le football français. Ce sera contre les Norvégiens de Brann Bergen à la Decathlon Arena. En conférence de presse, Bruno Genesio a annoncé vouloir jouer le coup à fond en Europa League. Mais il a quand même procédé à six changements par rapport à l’équipe ayant débuté le derby.

LOSC : Özer – Santos, Goffi, Mbemba, Verdonk – Mukau, Bentaleb – Fernandez-Pardo, Haraldsson, Sahraoui – Igamane.