Auteur d’une simulation primaire lors du derby entre le FC Nantes et le Stade Rennais, samedi à La Beaujoire (2-2), Quentin Merlin a encore trouvé le moyen d’énerver les supporters des Canaris.

Quentin Merlin a eu du mal samedi lors du derby à La Beaujoire (2-2). Pour son grand retour à Nantes sous le maillot du Stade Rennais, l’ancien latéral gauche de l’OM a eu toutes les peines du monde à exister, surtout en seconde période lors de laquelle son équipe a totalement flanché.

C’est pourtant lors de la première moitié de la rencontre que Merlin aura marqué les esprits, de la mauvaise manière. Auteur d’un débordement sur son côté, le joueur de 23 ans s’est laissé tomber dans la surface et a mis du temps à se relever. L’objectif ? Convaincre l’arbitre de siffler un penalty imaginaire alors que son vis-à-vis nantais ne l’avait pas touché ni même tiré son maillot !

Le défenseur du Stade Rennais n’aura finalement pas eu gain de cause. Déjà conspué à chaque fois qu’il tirait un corner, avec quelques projectiles à son endroit, Merlin aura encore réussi à rendre furax les supporters du FC Nantes qui ont de plus en plus de mal à le voir passer chez l’ennemi juré.