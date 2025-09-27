Samedi dernier, Matthis Abline a raté un penalty qui aurait pu coûter cher au FC Nantes face au Stade Rennais (2-2). Mason Greenwood avait connu pareille mésaventure avec l’OM la saison dernière.

L’histoire se répète. Alors qu’il avait réalisé une prestation à l’énergie, Matthis Abline a raté samedi dernier un penalty qui aurait pu coûter cher au FC Nantes face au Stade Rennais (2-2). Heureusement pour lui, Youssef El Arabi est sorti de sa boîte pour égaliser dans le temps additionnel et lui permettre de ne pas être la cible des supporters des Canaris.

Un scénario qui n’est pas sans rappeler un certain Mason Greenwood, coupable de la même mésaventure avec l’OM la saison passée… face au même adversaire. Comme l’Anglais sous le maillot marseillais, Abline a buté sur la muraille Brice Samba. Le crack de l’OM avait pris sa revanche en parvenant à tromper le gardien breton mais le parallèle est tout trouvé : au jeune attaquant nantais de prouver qu’il peut, lui aussi, rebondir après cet échec.

Car les chiffres parlent d’eux-mêmes : depuis son arrivée au Stade Rennais en janvier, Samba a déjà repoussé 3 penalties (Akpom, Greenwood et Abline), en a vu un autre partir hors du cadre (Saïd) et n’en a encaissé qu’un seul… signé Greenwood. Un taux de réussite insolent de 80% qui confirme que le portier breton est aujourd’hui l’un des meilleurs spécialistes en Europe dans cet exercice.