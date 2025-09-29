L’OL, seul rival du PSG avec Fonseca sur le banc !
Pour le choc face à l’Ajax Amsterdam en Champions League mardi, l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, devrait titulariser Pierre-Emerick Aubameyang, 5 buts en 2 matches face aux Néerlandais en 2023, et peut-être Igor Paixao, qui jouait au Feyenoord.

Vendredi, Roberto De Zerbi a réussi un double coup de force : faire en sorte que l’OM s’impose à Strasbourg (2-1) tout en laissant plusieurs cadres aux vestiaires. Ainsi, l’entraîneur italien a parfaitement préparé la réception de l’Ajax Amsterdam ce mardi en Champions League. Pour cette affiche, il devrait aligner son meilleur onze, soit Rulli dans les buts, Pavard, Balerdi, Aguerd et Palmieri en défense, Hojbjerg et O’Riley au milieu, Weah, Greenwood et Paixao (ou Gomes) un cran plus haut et… Aubameyang en pointe.

Aubameyang, c’est 5 buts en 2 matches face à l’Ajax !

Car, selon L’Equipe, c’est bien le Gabonais qui devrait être titularisé aux avant-postes à la place d’un Amine Gouiri qui tarde à retrouver son meilleur niveau. En outre, PEA a un argument de poids face aux Lanciers : il réussit très bien contre eux. En 2023-24, lors de son premier passage à l’OM, il leur avait mis cinq buts en deux matches de la phase de poules de l’Europa League ! Deux à l’aller pour un 3-3 à la Johan-Cruyff Arena, trois au retour, dont un magnifique retourné ! Difficile d’imaginer De Zerbi se passer de ses services demain soir…

La principale inconnue du onze de départ marseillais réside au niveau d’Igor Paixao. Le Brésilien a un peu de mal à donner sa pleine mesure, ce qui est logique vu qu’il est arrivé blessé à Marseille. Il manque d’automatismes avec ses coéquipiers et de repères en Ligue 1. Mais sachant qu’il jouait auparavant au Feyenoord, il connaît plutôt bien l’Ajax, ce qui pourrait être un atout !

Ligue des championsOM
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet