La réaction de Pierre-Emerick Aubameyang, homme du match lors de la victoire de l’OM face à l’Ajax.

Ce mardi soir, après la très large victoire de l’OM face à l’Ajax en Ligue des Champions (4-0, notes), Pierre-Emerick Aubameyang affichait un large sourire. Interrogé sur Canal+, l’attaquant gabonais, auteur d’un match XXL avec 1 but et 2 passes décisives, n’a pas caché sa joie et sa satisfaction.

« C’est pour ça que je suis revenu »

« La vie est belle ! C’était un super match. C’était important de bien démarrer à domicile », a-t-il lancé, soulignant l’importance d’un bon début de campagne européenne. Pour Aubameyang, ce succès repose aussi sur son engagement personnel et sa forme actuelle : « Je suis quelqu’un qui bosse dur, je me sens bien, en forme. Je suis super content que ça se passe bien avec l’équipe. »

L’attaquant a expliqué pourquoi il avait choisi de revenir à Marseille, lui qui avait quitté la Provence à l’été 2024 pour rallier l’Arabie saoudite : « C’est pour ça que je suis revenu, pour vivre des matchs comme ça. L’ambiance était incroyable. Ce sont des émotions qu’il faut vivre en tant que joueur. Il y a qu’ici qu’on peut vivre des choses comme ça. »

Aubameyang s’adapte, et de quelle manière !

Enfin, Aubameyang a évoqué sa capacité à s’adapter aux besoins de l’équipe, montrant sa volonté de se fondre dans le collectif : « Il faut savoir s’adapter car l’équipe en a besoin. J’essaie de m’adapter mais ça se passe bien. »

Avec cette victoire et cette énergie communicative, Aubameyang confirme plus que jamais qu’il est un élément clé de Marseille, prêt à porter l’équipe vers de grandes performances cette saison.