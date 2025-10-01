Le capitaine de l’Ajax s’incline devant l’OM
OM – Ajax : Benatia a un peu gâché la fête avec une annonce sombre

Le directeur sportif de l'OM, Medhi Benatia, avant un match au Vélodrome.
Raphaël Nouet
1 octobre 2025

En conférence de presse après le carton de l’OM sur l’Ajax Amsterdam (4-0) mardi soir, le directeur sportif marseillais, Medhi Benatia, a révélé que la blessure de Facundo Medina pourrait être très sérieuse.

L’ambiance était absolument dingue, hier soir au Vélodrome, avec record d’affluence pour un match de Coupe d’Europe (65.771 spectateurs), tifos exceptionnels et, surtout, scénario du match ayant permis au public de s’enflammer. Trois buts inscrits lors des 26 premières minutes, cela fait bien longtemps que ce n’était plus arrivé à l’OM, surtout en Champions League. Alors, les virages ont chanté jusqu’à la dernière seconde pour encourager leurs troupes, qui enchaînent les victoires très prometteuses depuis dix jours (1-0 contre le PSG, 2-1 à Strasbourg, 4-0 face à l’Ajax).

« Ca ne sent pas très bon… »

Mais parce que c’est Marseille, il faut toujours un petit nuage dans les ciels les plus dégagés. Et le nuage, hier soir, portait le nom de Facundo Medina. Sorti dès la 36e minute en se plaignant de la cheville gauche après un tacle de Rosa, l’Argentin grimaçait dans les couloirs du Vélodrome, à son retour aux vestiaires. Et Medhi Benatia a confirmé hier soir que la tendance n’était pas à l’optimisme : « On a perdu Facundo (Medina), je suis très, très déçu pour lui. Ça me fait vraiment mal car il commençait à bien revenir. On ne sait pas encore si c’est grave, mais ça ne sent pas très bon. Je pense qu’il fera une IRM demain (mercredi). Il était un peu touché. On l’a voulu fortement, on va avoir besoin de lui. J’espère qu’il va se reprendre au plus vite ».

Ce serait effectivement la deuxième blessure sérieuse de l’Argentin depuis son arrivée cet été à l’OM, après un premier pépin à la cheville l’ayant privé de tous les matches du mois d’août. Si le secteur défensif marseillais est assez fourni cette saison pour suppléer son absence, l’ancien Lensois doit commencer à se croire maudit depuis son arrivée en Provence…

