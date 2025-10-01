Capitaine d’un Ajax étrillé au Vélodrome (0-4) hier soir en Champions League, Davy Klaassen a reconnu la supériorité de l’OM.

Plongé dans l’une des plus graves crises institutionnelles de son histoire, l’Ajax n’est plus que l’ombre du géant qu’il était autrefois. Les Néerlandais craignaient le pire, hier au Vélodrome, et il est arrivé sous la forme d’un 4-0 net et sans bavure. Menés 3-0 dès la 25e minute, les Lanciers ont fait preuve d’une très grande naïveté au niveau défensif. Auteurs de pertes de balle hallucinantes, ils ont été sanctionnés systématiquement par des Marseillais réalistes. Après la partie, le capitaine ajacide, Davy Klaassen, a reconnu la supériorité phocéenne.

« Cette équipe de l’OM est juste trop grande, trop forte »

« Si vous regardez purement les moments forts du match, on a perdu sur quatre occasions. Marseille était une équipe trop forte, trop grande pour nous. C’est un choix de jouer haut ce soir, on a gagné beaucoup de ballons, à certains moments. On a essayé avec les deux attaquants, mais quand on a une perte de balle, en deux touches, l’OM se retrouvait dans notre surface et on ramassait un but. Etait-ce naïf de notre part de jouer si haut ? Non, je ne pense pas. En deuxième mi-temps, on a vu un Ajax qui n’a pas laissé tomber, même après le 4-0 on est allé au bout, malgré le score. Choqué c’est un peu fort, mais oui c’était un mauvais moment. On doit apprendre de ce match. Pour l’Ajax d’aujourd’hui, cette équipe de l’OM est juste trop grande, trop forte. Je ne crois pas que si on avait joué bas, on aurait quand même perdu de la sorte. »

La roue a tourné pour les deux clubs : dans les années 70 et 80, l’Ajax avait largement dominé l’OM (3 victoires en 4 matches, 10 buts inscrits). Depuis, ce sont les Marseillais qui ont pris la main dans les confrontations directes (3 victoires, 2 nuls).