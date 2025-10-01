Après le carton sur l’Ajax Amsterdam (4-0), l’entraîneur de l’OM, Roberto De Zerbi, a fait un premier bilan de la saison, révélant que la fin du mercato avait tout changé pour lui comme pour son équipe.

C’est un Roberto De Zerbi heureux qui s’est présenté devant les médias hier soir. L’entraîneur de l’OM s’attendait à vivre dix jours compliqués, entre le Classico au Vélodrome (1-0), le déplacement à Strasbourg (2-1) puis la réception de l’Ajax Amsterdam (4-0). A l’arrivée, son équipe a remporté les trois chocs et avec la manière ! De quoi lui permettre de tirer un premier bilan de ce début de saison, qui n’a pas été de tout repos. Pour l’Italien, un moment a été décisif : la fin du mercato, le 1er septembre.

« Le déclic vient de la fin du mercato »

« Je pense que quelque chose a changé quand le mercato s’est terminé, quand Aguerd, Pavard, O’Riley, Traoré, Vermeeren sont arrivés. Le déclic vient de là. La bonne humeur est revenue, l’optimisme aussi. J’aime la façon de travailler de mes joueurs, le plaisir qu’ils prennent et la relation qu’ils créent avec les supporters. Aubameyang a enlevé son brassard quand Hojbjerg est rentré, et il a eu l’humilité de lui donner sans que personne ne le lui ait demandé. »

Roberto De Zerbi avait le choix des « tournants » puisqu’entre l’altercation Rabiot-Rowe à Rennes lors de la 1ère journée, le réveil de son équipe face au PFC, qui était revenu à 2-2 (5-2 au final), le bon match à Madrid malgré la défaite et la victoire dans le Classico, ils n’ont pas manqué !