Sur les réseaux sociaux, Pierre-Emerick Aubameyang a ironisé sur le fait que certains le trouvaient trop vieux alors qu’il a été élu homme du match entre l’OM et l’Ajax (4-0) à 36 ans.

Pour paraphraser Kylian Mbappé, à Pierre-Emerick Aubameyang, « on ne lui parle pas d’âge » ! L’attaquant a eu 36 ans en juin mais il court toujours aussi vite et est toujours aussi précis devant le but, comme ont pu le constater les joueurs de l’Ajax Amsterdam (4-0) hier soir. Passeur décisif sur l’ouverture du score d’Igor Paixao d’une merveille de déviation, le Gabonais a conclu le festival de son équipe en seconde période. Et décroché le trophée d’homme du match, décerné par l’UEFA.

« On s’en bat les cojo, on va jouer jusqu’à 50 »

En posant avec, il a posté ce commentaire sur les réseaux sociaux : « Mon fils m’a dit « Ramène », j’ai ramené ! Fixez-vous les objectifs, pas eux ! 36 ans, ils ont dit ? On s’en bat les cojo, on va jouer jusqu’à 50, c’est bon ? ». On devine que l’ancien Stéphanois n’a pas apprécié les critiques sur son âge et qu’il est donc prêt à jouer encore très longtemps au plus haut niveau.

Ce n’est pas l’OM qui s’en plaindra puisqu’Aubameyang a déjà inscrit quatre buts depuis son retour, cet été, après une première saison (en 2023-24) très réussie : un doublé contre le PFC (5-2), l’égalisation à Strasbourg (2-1) et donc le quatrième but des siens contre l’Ajax (4-0).