Au moment de l’entrée des joueurs lors de Barça-PSG, les Catalans ont fait le choix de diffuser la musique traditionnellement utilisée… à l’OM.

Le choc entre le FC Barcelone et le Paris Saint-Germain, disputé ce mardi soir, n’a pas uniquement attiré l’attention pour ses enjeux sportifs. Quelques minutes avant le coup d’envoi, un détail a rapidement fait réagir les supporters et observateurs : la diffusion de la musique « Jump » du groupe Van Halen dans les tribunes catalanes.

Le spectre de l’OM pour troller le PSG

Ce choix n’est pas anodin. Le morceau emblématique des années 80 est devenu au fil du temps une véritable marque de fabrique de l’Olympique de Marseille, rival historique du PSG en France. Entendre ce titre dans l’enceinte barcelonaise, juste avant l’arrivée des joueurs sur la pelouse, a immédiatement été interprété comme une pointe d’ironie à l’égard du club parisien.

S’agit-il d’une simple volonté de dynamiser l’ambiance du stade avec un classique du rock, ou bien d’un clin d’œil volontaire pour titiller l’adversaire ? Le timing laisse peu de place au doute pour beaucoup de supporters, qui y voient une petite provocation savamment orchestrée. De plus, peu avant la rencontre, le Barça avait déjà trollé le PSG en postant une photo de Sergi Roberto, dernier buteur lors de la remontada en 2017.