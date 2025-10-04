Ligue 1 : le FC Metz en deuil pour la réception de l’OM

Le club lorrain est frappé par le décès de Marcel Husson, l’une de ses figures historiques.

Ancien joueur puis entraîneur du FC Metz, Marcel Husson est mort ce vendredi à l’âge de 88 ans.

Il y aura beaucoup d’émotion ce samedi au stade Saint-Symphorien avant le match de Ligue 1 contre l’OM (17h) car Marcel Husson était une des grandes figures du club lorrain.

Natif de Metz, Husson était sur le banc des Grenats lors de l’exploit à Barcelone en 1984

Né à Metz, Marcel Husson a joué pour les Grenats entre 1960 et 1967. Avant de coacher son club de coeur entre 1984 et 1989. Il avait alors écrit l’un des plus grands exploits d’un club français en Coupe d’Europe, le 3 octobre 1984, lorsque le FC Metz s’était imposé 4-1 au Camp Nou face au Barça après s’être incliné 4-2 à l’aller. C’était il y a 41 ans, quasi jour pour jour.