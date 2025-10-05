Libre, Florent Mollet s’est officiellement engagé avec le FC Lausanne-Sport. Un nouveau challenge inattendu, à des kilomètres de Nantes, pour un joueur en quête de relance.

Un nouveau challenge pour Florent Mollet. Sans club depuis son départ du FC Nantes en juin, le milieu offensif de 33 ans a su patienter et se montrer convaincant. Mis à l’essai pendant deux semaines, il a séduit le staff lausannois par son sérieux et ses prestations lors des entraînements et matchs amicaux. Résultat : un contrat d’un an avec une saison supplémentaire en option et le numéro 91 sur le dos, comme l’a annoncé le club vaudois dans un communiqué officiel.

Formé à Dijon, passé par Metz, Montpellier, Schalke 04 puis le FC Nantes, Mollet a déjà bien voyagé au cours de sa carrière. À Lausanne, Mollet ne débarquera pas en terrain totalement inconnu. Il retrouvera plusieurs compatriotes déjà installés : Kévin Mouanga, Morgan Poaty, Sékou Fofana, Hamza Abdallah, Brandon Soppy et Enzo Kana-Biyik. En attaque, il partagera aussi les responsabilités avec Theo Bair, l’attaquant canadien prêté par l’AJ Auxerre.

De quoi faciliter son intégration et, peut-être, lui permettre de rapidement retrouver le rythme. Pour le FC Nantes, c’est une page qui se tourne définitivement. Arrivé en janvier 2023 pour apporter de l’expérience et de la créativité, Mollet n’a jamais totalement trouvé sa place à la Beaujoire, entre blessures et performances en dents de scie. Son départ libre n’a pas surpris, loin de là.