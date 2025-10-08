Alors que le nouveau Camp Nou s’apprête à accueillir ses premiers matches ces prochaines semaines, Joan Laporta a n’a pas abandonné l’idée de faire revenir Lionel Messi (Inter Miami, 38 ans) au FC Barcelone.

Depuis le départ de Lionel Messi, le FC Barcelone n’a jamais vraiment refermé la page. Le génie argentin, considéré comme le meilleur joueur de l’histoire du club, a quitté le club dans des circonstances qui ont laissé des blessures encore ouvertes pour de nombreux supporters et pour la direction. Pendant plusieurs mois, Joan Laporta a tenté de le ramener, que ce soit à travers différents projets de mercato ou en lui proposant de renouer avec le vestiaire. Mais le président du FC Barcelone et son conseil avaient fini par abandonner l’idée, préférant laisser Messi et le club retrouver une certaine sérénité et une normalité après son départ.

Aujourd’hui, Don Balon affirme que l’objectif de Laporta est clair : offrir à Messi un dernier moment au Camp Nou, un adieu digne de son immense carrière. Le président du Barça travaillerait ainsi en secret avec l’entourage de Messi pour concrétiser ce projet, en visant la saison 2026/2027. Peu importe l’effectif ou les joueurs présents dans l’équipe à ce moment-là, ce match ne sera pas compétitif mais symbolique : il s’agira de célébrer Messi et de lui offrir une dernière ovation méritée devant son public.

Messi de retour au Camp Nou pour un match hommage ?

Ce projet va bien au-delà d’un simple match hommage. Pour Laporta, il s’agit de réparer un lien rompu et de réconcilier les supporters avec celui qui a incarné le Barça pendant plus d’une décennie. Messi représente un pan entier de l’histoire du club, et sa réapparition sur la pelouse du Camp Nou serait un événement médiatique et émotionnel planétaire. En coulisses, les discussions avanceraient doucement mais sûrement. Laporta et son équipe veulent que chaque détail soit parfait : cérémonie, communication, logistique et surtout l’expérience des supporters.

L’idée est de créer un événement qui marquera durablement les esprits et qui rappellera pourquoi Messi restera à jamais l’une des plus grandes légendes du club. Si tout se déroule comme prévu, ce retour éphémère marquera un double chapitre dans l’histoire du Barça : l’inauguration définitive d’un Camp Nou flambant neuf et l’hommage à Messi, dernier acte d’une carrière exceptionnelle avec le club catalan.