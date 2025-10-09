Le fonds d’investissement Ares, qui a avancé les fonds à John Textor et au groupe Eagle pour racheter l’OL en 2022, va leur laisser un an pour trouver l’argent afin d’honorer ses dettes.

Avant-hier, John Textor a donné une conférence de presse au Brésil pour expliquer que Botafogo devait certes de l’argent à l’OL mais que les Gones avaient une ardoise encore plus élevée auprès du club carioca. L’enjeu est énorme pour l’homme d’affaires américain. En effet, l’argent qui lui a notamment permis de racheter l’Olympique Lyonnais en 2022 a été avancé par le fonds d’investissement Ares. Et en cas d’incapacité de rembourser sa dette, Textor serait contraint de céder ses biens à Ares !

Ares aurait pu prendre le contrôle de ses actifs

Mais l’AFP annonce ce jeudi qu’Ares « s’est engagé pour les douze prochains mois à ne pas exiger du groupe Eagle de John Textor, le remboursement de la dette contractée lors du rachat de l’Olympique Lyonnais ». L’agence de presse a eu accès aux comptes de la holding et ceux-ci sont particulièrement inquiétants puisqu’ils font état d’une perte de 188 M€ et d’une dette de 398 M€ à rembourser d’ici 2028, à des taux compris entre 16 et 22 %.

Les comptes ne font pas état de la vente des parts d’Eagle dans Crystal Palace, qui ont rapporté 218 M€, selon la BBC. John Textor s’était d’ailleurs félicité d’avoir « significativement réduit (sa) dette » auprès de ses créanciers via cette vente. Le vrai danger pour lui résidait dans le fait qu’en ne publiant pas les comptes d’Eagle à temps, il risquait de voir Ares prendre possession de ses clubs. Ce ne sera finalement pas le cas. L’homme d’affaires américain a désormais un an pour tenter de faire entrer énormément d’argent dans les caisses et ainsi contenter son créancier.